Duisburg: Traurige Nachricht aus dem Zoo! „Wir sind alle tief betroffen und unglaublich traurig“

Traurige Nachrichten aus dem Zoo - unser junger Koala ist gestorben. Den Verlust kann man kaum in Worte fassen, wir sind alle tief betroffen und unglaublich traurig. 😔 Bei der routinemäßigen Kontrolle lag das Jungtier am Dienstag plötzlich leblos im Beutel. Kurz zuvor machte der Nachwuchs einen vitalen Eindruck, nahm in den letzten Tagen konstant an Gewicht zu und erkundete immer mehr die Umgebung außerhalb des Beutels der Mutter. Anhand erster Untersuchungsergebnisse gehen wir davon aus, dass eine Infektion des Jungtiers aufgrund einesentzündeten Milchdrüsenkomplexes von Mutter Eora die Ursache war. Schlechte Nachrichten gibt es leider auch aus dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet der Koalas. In einem Schutzgebiet in New South Wales ist vermutlich die Hälfte der dortigen Koala-Population schweren Waldbränden zum Opfer gefallen. Rund 2/3 des Lebensraums wurden zerstört. Das @portmacquariekoalahospital tut derzeit alles, um überlebende Koalas zu finden und den schwer verletzten Tieren zu helfen. Bitte unterstützt dieses Projekt mit eurer Online-Spende, den Link findet ihr in unserer Bio. 💚