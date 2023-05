Duisburg: Zirkus Flic Flac kündigt Mega-Comeback an – doch eine Sache macht traurig

Zirkus-Fans aus Duisburg und Umgebung dürfen sich freuen: Der Zirkus Flic Flac wird mit einer neuen Show in die Stadt zurückkehren! Es gibt aber einen Wehrmutstropfen.

Der Zirkus Flic Flac kehrt in diesem Jahr mit einer Winter-Show nach Duisburg zurück. Die Premiere für das Programm „Watt ne Maloche“ ist für den 14. Dezember 2023 geplant. 42 weitere Termine folgen bis zum 7. Januar 2024. Das berichtet die „WAZ“.

DARAUF müssen Duisburger verzichten

Passend zum Ruhrpott und zum Motto zieht sich die „reviertypische Anpack-Mentalität“ wie ein roter Faden durch die Show. Das Setting soll an eine Baustelle erinnern. Zu der „Malocher-Truppe“ gehören internationale Künstler. Auch die Mad Flying Bikes sind wieder am Start. Dabei zeigen die Artisten waghalsige Sprünge auf ihren Motocross-Rädern. Trampolin-Akrobatik, mysteriöse Magier und Humor werden den Zuschauern ebenfalls versprochen.

Hört sich eigentlich ganz gut an. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: Eine Sommer-Edition wird es in Duisburg nicht geben. Das sei zeitlich aufgrund der Neustrukturierung des Geschäfts nicht möglich gewesen, begründet Uwe Struck von der Struck Events GmbH. Die Firma steht für die Shows in Duisburg in der Verantwortung. Außerdem verkündete der langjährige Geschäftsführer: „Chef hinter der Show ist Benno Kastein.“ Zusammen mit Struck wird der Flic-Flac-Gründer die künstlerische Leitung übernehmen. Damit feiert er sein Zirkus-Comeback.

Kastein-Töchter inszenierten zuletzt die Duisburger Shows

Eigentlich wurde der Staffelstab bereits an die beiden Töchter des Familien-Oberhaupts abgegeben. Auch die jüngsten Shows in Duisburg inszenierten die zwei Frauen. Für welche Shows die Kastein-Töchter jetzt in der Verantwortung stehen, liest du bei der „WAZ“.