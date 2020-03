Duisburg: Zeugen melden Brand in Hochhaus – doch es ist etwas völlig anderes

Duisburg: Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Hochhaus in der Ottostraße gerufen.

Duisburg. Feueralarm in einem Hochhaus in Duisburg!

Am Montagabend ging bei der Feuerwehr Duisburg die Meldung ein, dass in einem Hochhaus in der Ottostraße ein Brand ausgebrochen sei. Mit mehreren Löschzügen begaben sich die Einsatzkräfte an den Zielort. Doch dort folgte die große Überraschung!

Duisburg: Feuerwehr soll Brand löschen – und macht eine überraschende Entdeckung

Zwar konnten die Feuerwehrleute eine Rauchentwicklung feststellen – doch von einem Feuer konnte keine Rede sein. Stattdessen soll es sich bei der tatsächlichen Quelle des Qualms um eine Rauchbombe zur Insektenvernichtung gehandelt haben!

+++ Zoo Duisburg: Promis mit drastischen Worten zum Delfinarium – „Verkümmern in Gefangenschaft“ +++

Der Großeinsatz der Duisburger Feuerwehr hatte eine komplette Sperrung der Straße zur Folge. Auch der Busverkehr vor Ort war betroffen. (at)