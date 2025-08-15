Duisburg: Anwohner fordern Grillverbot im Stadtpark – „Überall Müll und Essensreste“

Jetzt wird ein schwelendes Zoff-Thema wieder aktuell! Der Sommer gibt im August noch mal richtig Gas, lockt auch die Bewohner von Duisburg nach draußen. Logisch, dass da schönes Wetter und Sonnenschein auch zum Grillen animieren. Und darin liegt in Duisburg das Problem, denn: Oft wird im Stadtpark gegrillt. Und spätestens nach einem Tag sieht man das dann auch, wenn überall Müll und Essensreste herumliegen.

Dagegen geht jetzt eine Petition von Anwohnern vor. Sie fordern von der Stadt endlich Konsequenzen, wollen ein generelles Grillverbot erwirken. Dafür, dass das ein lokales Anliegen ist, ist die Resonanz groß: Schon über 1.700 verifizierte Unterschriften sind zusammenkommen. Wie reagiert die Stadtverwaltung von Duisburg auf dieses Bürgerbegehren?

Duisburg: Grillen im Stadtpark – Anwohner wütend!

Die Petitionsstarterin ist wütend, schreibt: „An jedem Wochenende kann man nicht mehr in Ruhe durch unseren geliebten Stadtpark spazieren. Überall liegen Müll und Essensreste herum, die nicht nur das schöne Bild unseres Parks stören, sondern auch Ratten und andere Tiere anziehen. Das ist das Resultat des ‚erlaubten Grillens‘ im Park.“

Dann nimmt sie Bezug auf den Sommer, sagt: „Im Sommer haben sich die Beschwerden darüber verdreifacht, und die Kosten für die Reinigung des Parks steigen stetig. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, die den Park nutzen wollen, stehen auf dem Spiel. Auch die natürliche Tierwelt ist durch die weggeworfenen Grillabfälle bedroht. Wir bitten, das Grillen im Stadtpark zu verbieten!“ RUMMS!

„Überall Müll und Essensreste“

Auch andere Anwohner schlagen in die gleiche Kerbe. So schreibt ein Mann lapidar über die Stadtpark-Situation: „Es ist eine Sauerei!“ Eine Anwohnerin ergänzt: „Bin schon als Kind immer gern im Stadtpark gewesen und so auch meine Kinder. Dort wird nicht nur gegrillt, sondern direkt eine Veranstaltung gefeiert und alles ist voller Müll!“ Tatsächlich könnte nach dem Sommer ein Grillverbot kommen.

Die regierende SPD wolle noch bis zum Herbst warten und die Situation beobachten. Bezirksbürgermeister Peter Hoppe (SPD) sagt: „Wir haben mit dem Ordnungsamt gesprochen, und wir haben mit der Polizei gesprochen.“ Beide Behörden würden bereits jetzt öfter am und im Stadtpark patrouillieren, um zumindest Umweltsünden zu verhindern. Auch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg reagierte, stellte für den Sommer mehr Mülltonnen und Abfalleimer bereit. Sollte sich die Lage aber nicht verbessern, könnte nach der NRW-Kommunalwahl am 14. September das Thema erneut im Rat aktuell werden.