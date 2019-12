Duisburg: Wenn nur Baby-Fotos bleiben – „Wir haben vor der Geburt über die Beerdigung gesprochen“

Duisburg. Am Mittwoch den 14. November 2018 kam Jano zur Welt, 1985 Gramm schwer, 38 Zentimeter groß. Vor etwas mehr als einem Monat hätte der kleine Junge in Duisburg seinen ersten Geburtstag gefeiert.

Dazu kam es nicht. Jano stirbt bei der Geburt, er ist ein Sternenkind. Schon davor wussten seine Eltern, dass die Zeit mit ihrem Sohn kurz sein würde.

Duisburg: Wenn das eigene Kind nie alt wird

Janos Eltern, das sind Kathrin Ziesemann (43) und Oliver Straub (45). Ein Jahr nach ihrem Verlust sprechen sie über die Trauer und das Weitermachen. Über eine Schwangerschaft, an deren Ende kein schreiendes Baby auf seine Eltern wartet. Janos Geburt war still.

In ihrem Wohnzimmer in der Dachgeschosswohnung in Duisburg hängt Weihnachtsschmuck. Es ist Mitte Dezember, bald feiern sie das zweite Weihnachten seit dem Tag, der alles veränderte.

In der Ecke stehen Babyfotos auf einem weißen Tisch, in einem Schrank zwei Schalen mit Gipsabdrücken von kleinen Händen und Füßen. Fotos vom Älterwerden des Babys wird es nie geben, keine größeren Abdrücke von Händen und Füßen.

Abdrücke der kleinen Füße von Jano stehen im Regal. Foto: DER WESTEN

Kathrin und Oliver lernen sich 2016 kennen. Schnell entsteht der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind. Über ein Jahr versuchen es beide. Am 20. April 2018 erhält Oliver einen Anruf: Kathrin ist schwanger. „Wir haben uns unglaublich gefreut“, erinnert er sich.

Schwangerschaft verläuft zunächst ohne Probleme

Kathrin ist fit, macht Sport, reist. Regelmäßig gehen sie zu Vorsorgeuntersuchungen. In der 13. Woche entdeckt die Frauenärztin, dass die Blase des Kindes voll ist. Kein Grund zur Sorge, versichert sie.

Doch auch sechs Wochen später ist die Blase voll. Zusätzlich wird Kathrin wenig Fruchtwasser attestiert. Auf dem Flur der Praxis drückt ihr ihre Frauenärztin eine Überweisung zu einem Spezialisten in die Hand. Eine Aufklärung findet nicht statt.

Als sie dort anruft und die Diagnose am Telefon vorliest, geht es auf einmal ganz schnell. Von ihrer Frauenärztin fühlt sich Kathrin in diesem Moment allein gelassen.

„Vielleicht hätte Jano gerettet werden können“

In der Spezialklinik in Düsseldorf stellen die Ärzte am 14. August eine Harnfehlbildung bei Jano fest. Er kann das getrunkene Wasser aus der Fruchtblase nicht ausscheiden. Über Wochen bildet sich ein Rückfluss aus der Blase. Er hat Wasser in den Nieren, im Kopf, seine Lungen konnten sich nicht voll entwicklen. „Es tut uns sehr leid, ihr Kind wird nicht lebensfähig sein“, der Satz trifft Kathrin wie ein Schlag.

Wäre sie früher nach Düsseldorf überwiesen worden, „vielleicht hätte Jano gerettet werden können“, meint Kathrin. Ihren Fall haben sie der Ärztekammer gemeldet. Nicht für sich, sondern für andere Schwangerschaften.

Kathrin steht unter Schock, bekommt in der Spezialklinik ein erste psychologische Beratung. Nach Hause fahren lässt sie in diesem Moment niemand.

Zeit voller Widersprüche

Mehrfach schreiben sie ihrer Frauenärztin nach der Diagnose. Sieben Wochen folgt keine Rückmeldung. Als Kathrin sie zur Rede stellt, reagiert sie abweisend und kalt.

Es ist eine unverständliche, fast schon absurde Zeit. Sie beginnen, um Jano zu trauern, obwohl er noch nicht einmal geboren ist, Kathrin seine Gegenwart in sich spürt.

„Es ist ein beschissenes Gefühl, wenn du für deinen eigenen Sohn das Begräbnis planen musst“, sagt Oliver mit einem leeren Blick in den Raum.

„Wir haben vor der Geburt über die Beerdigung gesprochen, uns während der Schwangerschaft Friedhöfe angeschaut. Einen schönen Platz gesucht. Aber man kann keinen schönen Ort für sein ungeborenes Kind finden, von dem man weiß, dass es sterben wird“, sagt Kathrin. Tränen laufen über ihre Wange.

Familie gibt Rückhalt

Sie führen viele Gespräche mit der Familie. Einige vertiefen sich in medizinische Aspekte, andere hoffen auf ein Wunder, verleugnen die traurige Gewissheit. Auch Kathrin wird manchmal nachts wach, weint und glaubt, alles sei nur ein böser Traum. Sie weiß, dass es nicht so ist.

In dieser Zeit versuchen sie, mit Jano in Kontakt zu treten. Sie spielen ihm Musik vor, Kathrin singt, Oliver erzählt Geschichten. „Jano hatte zwei Spieluhren, einen Stern und eine Blume. Die habe ich auf meinen Bauch gelegt. Er liebte die Musik der Blume, da tanzte er immer richtig“, erinnert sich seine Mutter.

Kathrin fürchtet möglichen Todeskampf

Vor der Geburt nimmt die Frage, wie alles zu Ende geht, immer mehr Raum ein. „Wird Jano in den wenigen Momenten seines Lebens Schmerzen haben? Wird er einen Todeskampf führen müssen?“, diese Fragen beschäftigen Kathrin.

Sie hat Angst, dass Janos Herz bei der Geburt kämpfen wird, er Schnappatmung bekommt. Mit seinen nicht funktionsfähigen Lungen hätte es zu einem leidvollen, minutenlangen Todeskampf kommen können. Kathrins Mutter starb an Lungenkrebs, Erinnerungen an ihren Tod werden wach.

Kurz vor der Geburt hört Janos Herz auf zu schlagen. Der befürchtete Todeskampf bleibt ihm erspart.

Erinnerungen sind alles sind alles, was ihnen bleibt

Mitte November, deutlich früher als erwartet, wird Kathrin mit Wehen ins Krankenhaus gebracht. „Ich war in diesem Moment völlig ruhig“, erinnert sie sich. Dann geht alles ganz schnell: Um 17.15 liegt sie im Kreißsaal, um 21.13 wird Jano geboren.

An Jano bleiben Erinnerungen. Foto: DER WESTEN

Ein Pfarrer segnet den kleinen Jungen. Nicht unbedingt aus religiösen Gründen: „Wir wollten ihn auf alles vorbereiten. Ihm alles mitgeben, was machbar ist“, erzählt Kathrin.

Jano wird gebadet. Kathrin und Oliver nehmen Abdrücke von seinen Füßen und Händen und machen Fotos. Sie erinnern an die kurze Zeit, die er mit den Beiden hatte. „Die Bilder, sie sind uns unglaublich wichtig. Wir brauchen keinen Schrein, aber Erinnerungen. Dass wir wissen, dass unser Sohn da war, da ist und auch in Zukunft da sein wird“, sagt Oliver.

Das Schweigen schmerzt

Die Familie und ihre Freunde sind ein wichtiger Rückhalt, fühlen mit. Einige Freunde kapseln sich aber auch ab. Sie wollen oder können nicht darüber reden, lenken Gespräche auf andere Themen, wünschen sich die lachende, tanzende, stets fröhliche Kathrin zurück.

„Vielleicht gibt es die fröhliche Kathrin irgendwann wieder. Vielleicht nicht“, entgegnete sie damals. Das Schweigen der Freunde schmerzt. „Man kommt sich vor, als hätte man die Pest, eine ansteckende Krankheit.“ Was Kathrin und Oliver in die eigene Trauer investieren, bleibt ungesehen.

Im Himmel weiter tanzen

Für ihren Sohn wollen sie eine Feuerbestattung. „Wir wollte nicht, dass er in der Erde liegt, wo es dunkel und kalt ist“, sagt Oliver. Auch für Kathrin kommt nichts anderes in Frage. Sie sagt, sie habe Angst gehabt, Jano wieder auszugraben.

Auch Kathrins Mutter wurde nach ihrem Tod verbrannt. „Damals habe ich meinen Blick in den Himmel gerichtet. Meine Mama war für mich schon längst da oben.“ Das wollte sie für ihren Sohn auch: den Weg in den Himmel erleichtern.

Bevor Jano ins Krematorium gefahren wird, bahrt ihn der Bastatter auf. Kathrin muss ihn noch einmal sehen. Oliver begleitet sie. Vor Ort tauschen sie die Kissen, nehmen das kleine grüne Kissen, auf dem sein Kopf lag, mit nach Hause.

Das Kissen, auf dem Jano nach seiner Geburt aufgebart war. Foto: DER WESTEN

Die Spieluhr in Form einer Blume, zu der Jano getanzt hat, geben sie ihm mit auf seinen letzten Weg. Damit er weiter tanzen kann. „Hätte mir in diesem Moment jemand gesagt, ‚du musst mit ins Feuer‘, ich wäre, ohne zu zögern, mit ihm in die Flammen gegangen“, erzählt Kathrin.

„Ein Schatz der Freude bringt“

Kurz nach der Beisetzung finden sie den Weg zu einer Selbsthilfegruppe in Duisburg. Dort werden sie aufgefangen. Sie gibt ihnen Halt und die Hoffnung, dass das Leben irgendwie weitergeht, irgendwann wieder einen Alltag zu haben. Mehr über die Selbsthilfegruppe Sternenkind Duisburg kannst du hier lesen:

Die Trauer kommt in Schüben. Es gibt bessere Tage und schlimmere Tage. „Uns hat es geholfen, offen damit umzugehen. Den Jano verleugnen - das ginge gar nicht“, sagt Kathrin. Jede Woche gehen beide auf den Friedhof.

„Ein Schatz, der Freude bringt“ – ist die Bedeutung des Namens Jano. Für Oliver und Kathrin ist es nicht nur die Freude über die kurze gemeinsame Zeit. „Ich hoffe, dass sich Schmerz und Trauer irgendwann in Stolz und Freude verwandeln. Darüber, dass wir ihn sehen durften und ihn weiter in unserem Herzen tragen“, sagt sie.