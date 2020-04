Duisburg: Fünf-Zentner-Bombe nahe A59 gefunden +++ Entschärfung noch am Donnerstag +++ Sperrung der A59

In Duisburg wurde am Donnerstag eine Bombe aus dem Weltkrieg gefunden, die noch am Abend entschärft werden soll.

Duisburg. In Duisburg wurde in Nähe der Autobahn A59 eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger wurde am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten in einem Vorgarten gefunden und soll noch am Donnerstagabend entschärft werden.

Dafür werden rund 1431 Menschen in einem Umkreis von 250 Metern aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert.

Alle Entwicklungen zur Bombenentschärfung findest du in unserem Newsblog:

19.37 Uhr: Straßensperren werden aufgebaut

Ab jetzt werden die innerstädtischen Straßensperren im betroffenen Gebiet aufgebaut.

19.12 Uhr: Getrud-Bäumer-Berufskolleg als Aufenthaltsort

Die Stadt Duisburg gibt an, dass als Aufenthaltsraum das Getrud-Bäumer-Berufskolleg auf der Klöcknerstraße 48 in Duisburg-Neudorf zur Verfügung steht. Aktuell informieren Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes die Anwohner über die Situation.

19.04 Uhr: A59 muss gesperrt werden

Da sich der amerikanische Blindgänger nahe der A59 befindet, muss die Autobahn für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt werden. Die Sperrung der A59 betrifft den Bereich zwischen Duisburg-Wahnheimerort und Duisburg-Zentrum.

18.50 Uhr: So läuft die Entschärfung

Laut DER WESTEN-Information wird die Entschärfung erst gegen 23 Uhr starten können.

Dafür werden die Anwohner in einem Umkreis von 250 Metern vom Fundort evakuiert. Die Sicherheitszone geht bis zu einem Umkreis von 500 Metern, in diesem Gebiet sollen die Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen und Fenster und Türen geschlossen halten. In der Evakuierungszone leben 1431 Menschen, in der Sicherheitszone 2180.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe noch heute im Laufe des Abends entschärfen. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Mehr:https://t.co/kbmizGBMwT pic.twitter.com/GTdmmtF8HP — Stadt Duisburg (@duisburg_de) April 2, 2020

Um das Kontaktverbot auch während der Evakuierung einhalten zu können, will das Rote Kreuz ein entsprechend großes Zelt aufbauen, so ein Sprecher des Ordnungsamtes gegenüber DER WESTEN.

18.05 Uhr: Fünf-Zentner-Bombe in Duisburg-Dellviertel gefunden

Im Duisburger Dellviertel wurde an der Straße Eichenhof, einer Querstraße der Düsseldorferstraße, eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Sie liegt nahe der Autobahnausfahrt A59 und soll noch am Donnerstag geborgen werden. Das berichtet die „WAZ“.

Wie mögliche Evakuierungsmaßnahmen mit dem aktuell geltenden Kontaktverbot durchführbar sein werden, ist noch unklar.