Zahlen machen fassungslos! So viel ist eine Wohnung im „Weißen Riesen“ in Duisburg wert

In Duisburg stehen 39 Wohnungen im „Weißen Riesen“ zur Zwangsversteigerung. Die betroffenen Immobilien gehören derselben Eigentümerin, die finanziell in Schwierigkeiten ist. Die Gerichtsverfahren laufen bis Ende 2026. Die Wohnungen erzielen geringe Marktwerte – manche von ihnen sind laut Gutachten nur 10.000 Euro wert.

Die Preise spiegeln den Zustand der Gebäude wider: Schädlingsbefall, Schimmel und Feuchtigkeit machen viele Wohnungen unbewohnbar. Hinzu kommt eine hohe Leerstandsquote. Probleme wie Asbest und fehlende Bodenbeläge tragen zusätzlich dazu bei, die Immobilien als kaum vermietbar einzustufen.

Schlechte Perspektiven für Investoren in Duisburg

Die Hochhäuser in Duisburg-Hochheide gelten längst als Problemviertel. „Die Höhe des Hausgeldes und die nachhaltig erzielbare Miete stehen in einem wirtschaftlichen Missverhältnis“, warnen die Gutachter. Deshalb lohnen sich Investitionen trotz niedriger Kaufpreise in den meisten Fällen nicht.

Die meisten Wohnungen werden für durchschnittlich 157 Euro pro Quadratmeter verkauft. Selbst besser gelegene Wohnungen, etwa in den oberen Etagen mit guter Aussicht, erzielen maximal 25.000 Euro. Dies verdeutlicht die großen Probleme, die nicht nur baulicher, sondern auch wirtschaftlicher Natur sind.

Duisburg plant neuen Stadtpark

Viele Wohnungen standen schon seit Jahren leer. Die insgesamt sechs „Weißen Riesen“ in Duisburg gelten längst als Symbol für Verfall. Drei der Hochhäuser wurden bereits gesprengt. An ihrer Stelle soll ein 6,5 Hektar großer Stadtpark entstehen.

Die verbliebenen drei Gebäude bleiben weiterhin bewohnt, befinden sich jedoch in einem erbärmlichem Zustand. Die Gutachten und Zwangsversteigerungen verdeutlichen, wie dringend eine Erneuerung des Areals notwendig ist. Ein Ende der Misere in Duisburg ist jedoch noch nicht in Sicht. (mit dpa)