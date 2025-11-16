Ich schlenderte über den Duisburger Weihnachtsmarkt: Sie waren an jeder Ecke – ganze 12 Mal!

Der Duisburger Weihnachtsmarkt feierte am 13. November Eröffnung. Trotz 18 Grad Außentemperatur schmeckte einigen Besuchern selbst am Nachmittag der heiße Glühwein schon ganz gut.

Und Glühwein gibt es, wohin das Auge reicht. Der Duisburger Weihnachtsmarkt erstreckt sich hauptsächlich über die Innenstadt, die Königs- und Kuhstraße sowie die Düsseldorfer Straße und den Münzplatz. Um von einem Ende bis zum anderen Ende zu gelangen, dauert es eine Weile, aber eins ist klar: Verdursten müssen die Besucher auf ihrem Weg sicher nicht.

Duisburger Weihnachtsmarkt: Glühwein-Fans haben die Qual der Wahl

Wenn Besucher mit der Bahn fahren, stolpern sie fast direkt vom Hauptbahnhof auf den Duisburger Weihnachtsmarkt. Und ziemlich am Anfang können sie sich bei Bedarf das erste Getränk schon einschenken lassen. Denn gefühlt alle fünf Meter steht schon wieder ein anderer Glühweinstand. Vom Start beim Hauptbahnhof angefangen bis zum Ende am Riesenrad zählte ich insgesamt 12 Glühweinstände!

Jeder, der schon mal dort war, kennt die Alm und die kleine Hütte von Bernie Kuhnt, dem ehemaligen TV-Kommissar. Außerdem kommt niemand an der Glühwein-Pyramide und dem Glühweinschiff vorbei. Preisliche Unterschiede gibt es auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt beim Glühwein keine – hier kostet die Tasse überall vier Euro. Also wenn es der Geldbeutel hergibt, können sich die Besucher durchprobieren und den Geschmack entscheiden lassen.

Bernie Kuhnt betreibt drei Stände auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg.

Zwei neue Glühweinstände

In diesem Jahr sind auf jeden Fall nochmal mindestens zwei weitere Hütten dazu gekommen. Zum einen wäre da der „Glüh dich Glücklich“-Stand, der vor allem durch seine bunte Beleuchtung und die laute Musik auffällt. Und bei der neuen Attraktion „Eisstockschießen“ hat sich Bernie Kuhnt einen dritten Glühweinstand hingestellt.

Auch wenn das mit ziemlich viel Stress und Pannen verbunden war, wie der 62-Jährige gegenüber DER WESTEN verraten hat: „Spülmaschine war kaputt, die Eierlikör- und die Kinderpunschmaschine ebenfalls. Da haben wir glaube ich dieses Jahr echt den schwarzen Peter erwischt“, fasst Kuhnt zusammen. Inzwischen kann er aber wieder lachen, denn die Probleme seien bereits behoben worden.

Übrigens: Wem Glühwein nicht schmeckt, der kann natürlich auch auf andere alkoholische und nicht alkoholische Alternativen zugreifen. Und laut Lageplan soll es sogar 15 Getränke-Stände auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt geben.