Duisburg: Einfamilienhaus steht in Flammen – Frau tot aufgefunden

Schreckliches Brand-Drama in Duisburg! Eine Frau kam dabei ums Leben.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Duisburg-Wedau machten Feuerwehrleute bei Löscharbeiten eine schreckliche Entdeckung. In dem Gebäude wurde eine tote Frau gefunden.

Duisburg: Mehrere Notrufe erreichten die Leitstelle

Zu dem Brand kam es am Mittwoch (21. Mai) gegen 17.15 Uhr. Der starke Rauch war bereits aus der Ferne sichtbar. Es gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Sofort wurden mehrere Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zur

Einsatzstelle geschickt.

Vier Löschzüge, der Gerätewagen Atemschutz, der Einsatzleitwagen mit dem Direktionsdienst sowie die Einsatzeinheit „Einsatstellenhygiene“ waren vor Ort. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen sowie einem Notarztteam im Einsatz.

Duisburg: Feuerwehr konnte Gebäude zunächst nicht betreten

Zunächst war noch unklar, ob sich während des Brands Personen in dem Einfamilienhaus aufgehalten haben. Wegen der starken Brandentwicklung konnte die Feuerwehr zunächst nicht mehr in das Gebäude hinein. Eine Ausbreitung auf das benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch verhindern.

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte im Einsatz, die Suche nach möglichen Bewohnern des Einfamilienhauses wurde unter Hochdruck geführt. Nur kurze Zeit später herrschte dann schreckliche Gewissheit. Eine laut Feuerwehr „ältere“ Person wurde leblos in dem Gebäude gefunden. Mehr Informationen zu der toten Frau gibt es bislang nicht.

Duisburg: Polizei ermittelt jetzt

Die genauen Umstände werden derzeit noch von der Polizei untersucht. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten laufen noch.

