Bluttat in Duisburg ++ 15-Jähriger zückt nach Streit plötzlich Messer

Am Donnerstag (18. September) kam es in Duisburg an der Haltestelle „Im Schlenk“ zu einem folgenschweren Streit. Ein junger Mann erlitt dabei eine Stichverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Duisburg konnte den mutmaßlichen Täter, einen 15-Jährigen, nach kurzer Flucht festnehmen. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat, wie es zu der Auseinandersetzung kommen konnte.

Duisburg: Streit in Straßenbahn eskaliert

Der Vorfall begann in einer Straßenbahn der Linie U79, als ein 15- und ein 19-jähriger Fahrgast in Streit gerieten. Beide stiegen an der Haltestelle „Im Schlenk“ aus. Laut ersten Erkenntnissen zog der Jüngere plötzlich ein Messer und verletzte den Älteren. Anschließend flüchtete er in Richtung Düsseldorfer Landstraße.

+++ Anti-AfD-Front in Duisburg und Gelsenkirchen – jetzt machen ausgerechnet SIE gemeinsame Sache +++

Polizeieinsatz in Duisburg führt schnell zur Festnahme

Zeugen alarmierten die Polizei, die den Flüchtigen im Rahmen einer Fahndung rasch aufgriff. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

+++ Demo in Duisburg angekündigt – Fußgängern wird es nicht entgehen +++

Am Tatort sicherten Kriminalbeamte Spuren. Der 15-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Hintergründe des Streits sind bisher unklar.

Kriminalkommissariat Duisburg untersucht den Vorfall

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen übernommen und prüft, was die Auseinandersetzung in Duisburg ausgelöst hat. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.

Noch mehr News für dich:

Die gewalttätige Auseinandersetzung erschüttert Duisburg und zeigt erneut, wie schnell alltägliche Konflikte gefährlich eskalieren können. Jetzt sind die Ermittler gefragt, Licht ins Dunkel zu bringen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.