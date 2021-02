Duisburg: Gestohlener VW Golf auf Parkplatz entdeckt – auf der Rückbank hinterlässt der Täter einen eindeutigen Beweis

Duisburg. Bereits am 30. Januar wurde in Duisburg ein VW Golf aus dem Baujahr 2019 gestohlen. Laut Polizei wurde dieser dann einige Tage später (05.02.) auf einem Parkplatz in Duisburg-Laar wiedergefunden.

Als die Polizei das Fahrzeug unter die Lupe nimmt, entdeckt sie einen Hinweis des noch unbekannten Täters, mit welchem er in Kürze identifiziert werden könnte.

Duisburg: Ein Autodieb stiehlt einen VW Golf. Dabei hinterlässt er einen wichtigen Hinweis. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Duisburg: Zeugin findet Fahrzeug wieder

Fast wäre der Plan des Autoräubers aufgegangen. Nachdem er den VW Golf bereits im Januar gestohlen hat, wechselte er das Kennzeichen des Fahrzeuges und blieb somit einige Wochen unentdeckt.

Eine aufmerksame Zeugin führte die Polizei dann am 5. Februar zu einem Parkplatz auf der Ewaldistraße in Duisburg-Laar, wo man den Wagen wiederfand.

Als die Polizei das Fahrzeug unter die Lupe nimmt, entdeckt sie einen eindeutigen Hinweis, mit dem der Täter schon bald gefasst werden könnte.

Duisburg: Täter hinterlässt eindeutigen Hinweis

Da wurde wohl ein Justin Bieber-Fan kriminell.

Auf der Rückbank des Autos findet die Polizei einen gelben Pullover mit der Aufschrift „B“, den der Täter im VW Golf zurückließ.

Das gute Stück stammt von einer Stadion-Tour des Sängers Justin Bieber aus dem Jahre 2017.

Duisburg: Ein Justin Bieber Fan-Pullover - Diesen Hinweis hinterließ der Täter im gestohlenen Fahrzeug. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Polizei sucht nach weiteren Hinweisen

Seine Fan-Liebe könnte dem Autodieb nun zum Verhängnis werden.

Mithilfe des gefundenen Pullovers will die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen suchen, die den Täter wohlmöglich persönlich kennen.

Hinweise auf den Täter können der Duisburger Polizei unter folgender Nummer mitgeteilt werden: 0203 2800 (dpa/mkx)