Duisburg: Nach Biergarten-Party – Stadt macht Villa Rheinperle dicht!

Party im Biergarten: Die Stadt Duisburg hat am Wochenende die „Luft & Liebe“-Veranstaltung beendet.

Duisburg. Zusammen tanzen und feiern – das haben viele Menschen in Duisburg während der Corona-Krise vermisst.

Am Sonntag haben einige dieses Bedürfnis im Biergarten „Luft & Liebe“ in Duisburg wieder aufleben lassen – vermutlich zum letzten Mal für eine Weile, denn das Ordnungsamt hat wegen der Missachtung der Corona-Regeln hart durchgegriffen.

Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten Ende der Maskenpflicht: Deutsche sind gespalten

Duisburg: Stadt untersagt Villa Rheinperle Betriebsfortsetzung!

In einer Mitteilung hat die Stadt am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Villa Rheinperle (vorerst) nicht weiterbetrieben werden darf. Begründung laut Sprecher Jörn Esser: „Das Bürger- und Ordnungsamt hatte bei einer Kontrolle am vergangenen Sonntag zahlreiche Beanstandungen.“ Das vorgelegte Betriebskonzept würde nicht im Einklang mit der Corona-Schutzverordnung stehen.

Das Ordnungsamt Duisburg schritt am Sonntag im Biergarten „Luft & Liebe“ ein. Foto: imago images / Ralph Peters

Im Klartext: Veranstaltungen, die an diesem Wochenende geplant waren, dürfen in der bisherigen Form nicht durchgeführt werden. Die Betreiber hätten jetzt die Möglichkeit, ein geändertes Betriebskonzept vorzulegen. Danach werde die Stadt Duisburg über das weitere Vorgehen entscheiden.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Duisburg: Party in beliebtem Biergarten – Ordnungsamt greift hart durch

Hintergrund: Während es bei vorherigen Besuchen nichts zu beanstanden gegeben habe, stellten die Mitarbeiter am Sonntag „erhebliche Verstöße“ fest. Das Bedien- und Thekenpersonal soll die Mund-Nase-Schutz-Regelung missachtet und nicht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt haben.

„Zudem tanzten die Gäste trotz eines Verbots zur Musik und feierten“, berichtet Stadtsprecher Jörn Esser. Deshalb habe man gegen die Betriebsverantwortlichen ein „Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung für Gaststättenbetriebe eingeleitet und die Veranstaltung beendet.“

------------------------

+++ Hund in Duisburg: Frau geht mit Vierbeinern im Wald Gassi – als sie DAS sieht, ruft sie sofort Hilfe +++

+++ Duisburg: Drogenbande in Hochfeld hochgenommen – mit diesem Trick überraschten die Ermittler die Dealer +++

------------------------

Laut Angaben der Villa Rheinperle lief der Abend anders ab. Auf Facebook heißt es: „Das Ordnungsamt war da, aber die Veranstaltung war zu Ende, weil sie zu Ende war. Das Ordnungsamt hat nicht mal unser Gelände betreten.“

Stadt greift hart durch

Die Stadt Duisburg hatte zu Wochenbeginn bereits bedauert, in der Härte durchgreifen zu müssen, „gehört das gemeinsame Feiern und Tanzen doch eigentlich zum Leben dazu“, so Stadtsprecher Esser.

Dennoch: „In Zeiten der Corona-Pandemie kommt es jedoch darauf an, dass sich alle an die Regeln halten und die Corona-Schutzverordnung umsetzen. Das Virus ist immer noch da und deshalb musste das Ordnungsamt entsprechend handeln“, mahnt der Pressesprecher.

-----------------------

Mehr Themen aus Duisburg:

„Das perfekte Dinner“ in Duisburg: Ekel-Situation – gut, dass die Gäste DAS nicht sehen konnten

Duisburg: Paketbote wird angehalten – dann herrscht richtig dicke Luft

Duisburg: Zehn-Zentner-Bombe gefunden +++ Entschärfung erfolgreich!

-----------------------

Nachdem die Corona-Infektionszahlen zunächst weiter gestiegen sind, zeichnet sich in den letzten Tagen ein Abwärtstrend ab. Von Sonntag auf Montag hat es acht Neuinfektionen gegeben, am Donnerstag waren es noch 21. (vh)