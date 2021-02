Duisburg: Trauriges Ende einer Vermisstensuche – Leiche hinter Aral-Tankstelle aufgefunden

Duisburg. Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Duisburg!

Seit dem 24. Februar war ein 79-jähriger Mann in Duisburg verschwunden. Der Senior lebte zuletzt in einem Seniorenheim in Ruhrort und war dort am Mittwoch unauffindbar.

Duisburg: Vermisster Senior tot aufgefunden

Am Samstagabend gegen 17.40 Uhr wurde der Mann von einem Passanten in einem Gebüsch hinter der Aral-Tankstelle auf der Hafenstraße leblos entdeckt.

Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auch ein Helikopter kam bei de Suche zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: imago images / Markus van Offern

Senior war dement

Der Senior litt unter Demenz, war zeitlich und örtlich desorientiert. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit Personenspürhunden und einem Helikopter nach ihm gesucht.

Eine Obduktion soll nun die genaueren Umstände des Todes klären, teilte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mit. (ms)