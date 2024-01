Wo ist Joanna H. (16) aus Duisburg? Seit dem 4. Januar wurde die Teenagerin vermisst. An jenem Donnerstagabend stieg sie gegen 19.55 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 903 (Fahrtrichtung Dinslaken), um nach Hause zu fahren. Doch dort sollte sie nie ankommen.

Die Polizei Duisburg schloss zwischenzeitlich sogar nicht mehr aus, dass sich die 16-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Fahndungsmaßnahmen wurden intensiviert, Spürhunde kamen zum Einsatz und Fotos von Joanna H. wurden veröffentlicht, um Hinweise einzuholen. Am Dienstagabend (16. Januar) dann die erlösende Nachricht: Joanna ist gefunden und wohlbehalten zurück!

Duisburg: Endlich! Suche nach Joanna H. (16) beendet

Die Polizei teilte mit, dass sie in der Schweiz gefunden wurde. Den entscheidenden Hinweis, dass sie im Nachbarland ist, brachte das Umfeld der Vermissten und entsprechende Vernehmungen von Personen. Warum genau sie verschwand, wird jetzt noch ermittelt.

Eigentlich gilt Joanna H. als zuverlässig. Verschwunden ist sie in der Vergangenheit nach Angaben der Polizei Duisburg noch nie. Doch ihr Telefon war ausgeschaltet. Ein Lebenszeichen von Joanna H. hatte nicht gegeben. Zwischen 22.50 Uhr und 23.15 Uhr hielt sie sich noch an der Haltestelle Schwan auf der Friedrich-Ebert-Straße 41 in Duisburg Walsum auf. Hier verlor sich ihre Spur endgültig.

Mehr News aus Duisburg:

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Polizeisprecher mit, dass man nicht von einem Gewaltverbrechen ausgehe. Am Montag (15. Januar) teilte die Polizei mit, dass die Fahndung auf weitere mögliche Aufenthaltsorte ausgeweitet werden – und zwar im Ausland! Mit Erfolg…