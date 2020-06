Duisburg: Verlobte im Bett des Nachbarn erwischt! Mann soll Nebenbuhler mit 19 Messerstichen getötet haben

Duisburg. Es geht um Eifersucht, Sex – und einen brutalen Mord...

Vor dem Landgericht Duisburg hat am Dienstag ein spektakulärer Mordprozess begonnen. Martin S. (34) aus Duisburg soll laut Staatsanwaltschaft am 19. Dezember 2019 mit Gewalt in die Wohnung von Uwe H. (57) eingedrungen sein, nachdem er von seiner Verlobten Laura R. (33) erfahren hatte, dass sie ein Sex-Verhältnis mit ihm hätte.

Der Angeklagte sei ins Schlafzimmer gelaufen, wo er den Nebenbuhler mit Laura R. im Bett erwischte, hätte dann mit einer Schreckschusspistole mehrmals auf den Nebenbuhler geschossen. Danach soll er ihn mit 19 Messerstichen getötet haben.

Duisburg: Verlobte war im Bett des Nachbarn – da soll er ihn ermordet haben

Zu Prozessbeginn hat Martin S. aber eine andere Geschichte erzählt. Es sei zwar richtig, dass seine (inzwischen) Ex-Verlobte ihm kurz vor der Tat das sexuelle Verhältnis gebeichtet hätte. Der Grund, warum er aber in die Wohnung des Opfers gestürmt sei, die über die seiner Verlobten lag, sei aber ein ganz anderer gewesen.

Der Vorsitzende Richter Joachim Schwartz führt das Verfahren.

Martin S. in seiner Aussage: „Ich wollte nur meine Sachen aus Lauras Wohnung holen. Da habe ich oben durch die Tür Geräusche gehört, das hatte sich wie ein Streit angehört. Ich wusste, dass die das waren. Er hat Laura in einem aggressiven Ton gefragt: 'Willst du etwa zu ihm zurück?' Dann war Stille. Und plötzlich habe ich merkwürdige Geräusche gehört, es hat sich so angehört, als würde er sie würgen. Da bekam ich Panik und habe die Tür aufgebrochen, weil sie mir mal Bilder geschickt hatte, als er sie geschlagen hatte.“

Angeklagter sagt, er habe sich nur gewehrt

Als er im Schlafzimmer gewesen sei, habe er nicht die Schreckschusspistole und das Messer gezogen, sondern habe sich mit den Waffen nur gewehrt. Martin S.: „Er sagte sofort, dass alles von Laura ausgegangen wäre. Ich bin in seine Richtung gegangen, da hatte er mein Messer in der Jacke gesehen und mich angegriffen.“ Im Kampf gegen Uwe H. habe sich das Messer geöffnet und ihm selbst eine blutige Wunde an der Hand zugefügt. S: „Er hat mich nicht losgelassen, deshalb habe ich mit der Schreckschusspistole auf ihn geschossen. Doch selbst da hat er weiter an mir gezogen.“

Nur aus Panik und Notwehr heraus habe er das Messer dreimal in den Unterkörper von Uwe H., gestoßen. „Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich nur dreimal zugestochen habe.“ Laura R. hatte während des Gerangel am Fenster gestanden. Er habe mitbekommen, dass sie die Polizei gerufen hätte. Die viel größere Anzahl an Stichverletzungen an Uwe H.s könne er sich nicht erklären. Allerdings halte er es für möglich, dass seine Ex-Verlobte ihm diese nachträglich zugefügt haben könnte. „Vielleicht aus Rache wegen der Schläge.“

Ex-Verlobte bestreitet Sex-Verhältnis zu Nachbar: „Er war impotent“

Laura R. hat im Anschluss ebenfalls ausgesagt. Immer wieder ist sie während ihrer Aussage in Tränen ausgebrochen. Ein Sex-Verhältnis habe sie mit Uwe H. nicht gehabt. Laura R.: „Ich bin öfter zu ihm hin, wir haben Kaffee getrunken, gequatscht, Fernsehen geguckt. Zwischen uns ist nichts gelaufen, er hat sich monatelang zurückgehalten, bis er mir gesagt hatte, dass er impotent sei.“

Weil der Fernseher von Uwe H. im Schlafzimmer steht, sei sie auch dort gewesen. „Bis der Angeklagte mir nichts, dir nichts reinkam und auf Uwe losging. Es fiel sofort der Schuss. Das waren mindestens vier, fünf Schüsse.“ Von einem Kampf zwischen den Männern habe sie nichts mitbekommen, im Gegenteil: „Uwe war selbst völlig perplex, er hat nur zu mir gesagt: 'Mach was, mach was!' Ich bin in die Küche gelaufen, weil dort mein Handy lag, so habe ich Polizei und Rettungsdienst alarmiert.“

„Da war so viel Blut!“

Und weiter: „Als ich zurückgelaufen bin, hat der Angeklagte Uwe richtig fest gewürgt. Er hatte schon geblutet. Da war so viel Blut. Man kann sich das nicht vorstellen.“ Nach der Tat sei Martin S. nach draußen gegangen, weil er frische Luft gebraucht hätte. Die Polizei sei nach wenigen Minuten bereits vor Ort gewesen, hatte S. festgenommen. Mit einem Polizisten sei Laura R. dann wieder hoch. „Es war schrecklich.“

Der Prozess wird fortgesetzt. Bei Verurteilung droht Martin S. eine lebenslange Freiheitsstrafe.