Duisburg: Straßenbahn crasht mit Transporter – mehrere Verletzte

Schlimmer Crash in Duisburg!

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist es zu einem heftigen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gekommen. Was bisher über den Crash in Duisburg bekannt ist, liest du hier.

Schwerer Straßenbahn-Crash in Duisburg

Am Freitagnachmittag (12. September) ist es in Duisburg zu einem heftigen Unfall gekommen. Wie die Polizei DER WESTEN gegenüber bestätigte, ist an der Straßenbahnhaltestelle „Beeck Denkmal“ ein Transporter mit einer Straßenbahn kollidiert.

Bei dem Crash wurden sowohl der Transporter, als auch die Straßenbahn der Linie 901 schwer beschädigt. Laut Angaben der Duisburger Polizei wurden bei dem Unfall auch mehrere Menschen verletzt, zum Glück aber nicht schwer.

Schwerer Crash in Duisburg. Eine Straßenbahn ist mit einem Transporter zusammengestoßen. Foto: Justin Brosch

Wie die Polizei DER WESTEN mitteilt musste die Straße während der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Auch der Straßenbahnverkehr wurde aufgrund des Unfalls in diesem Bereich gestoppt. Wie lange es auf der Strecke noch zu Staus kommt, können die Beamten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.