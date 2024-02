Duisburg: Heftige Regenfälle zwingen Wirtschaftsbetriebe zu drastischer Maßnahme

Ende Februar 2024 zeigt sich das Wetter in NRW von seiner unschönen Seite. Immer wieder fegen Regenschauer und zum Teil starke Orkan-Böen über das Bundesland. Auch in Duisburg ist einiges an Niederschlag runtergekommen.

Sogar so viel, dass die Duisburger Wirtschaftsbetriebe an einem Ort eingreifen mussten. Ein beliebter Treffpunkt ist vorübergehend gesperrt.

Duisburg: Uettelsheimer See als beliebter Treffpunkt

Der Uettelsheimer See ist für Familien, Singles und Paare ein beliebter Ausflugsort. Ein Rundweg sowie mehrere Wanderwege laden zu einem ausgiebigen Spaziergang ein – am besten bei einem schönen Sonnenuntergang. Doch auch tagsüber lässt sich hier die Zeit vertreiben.

Auch bei Familien ist der See im Duisburger Stadtteil Homberg sehr begehrt. Grund dafür ist unter anderem der großzügig angelegte Wasserspielplatz am südlichen Ufer in der Nähe des Parkplatzes. Während Eltern ins Gespräch kommen, können die Kinder im Sandkasten spielen und sich austoben. Es gibt unter anderem mehrere Wasserpumpen mit Matschanlagen, Flaschenzüge, zwei Schaukeln, ein großes Holzboot mit Rutsche zum Klettern und Zugang zum Wasser.

Spielplatz bis auf Weiteres gesperrt

Doch genau die Nähe zum Wasser wird nun zum Problem. Denn „aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Wochen und des daraus hohen resultierenden Wasserstandes musste der Spielplatz gestern (Montag, 26. Februar, Anm. d. Red.) gesperrt werden.“ Das teilte ein Sprecher der Wirtschaftsbetriebe Duisburg auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Wie lange genau die Sperrung andauern werde, konnte der Sprecher noch nicht absehen. Dazu heißt es nur: „Wenn der Wasserstand wieder sinkt, wird der Spielplatz gereinigt und wieder frei gegeben.“