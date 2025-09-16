Dreharbeiten für „Tribute von Panem“ beginnen – Duisburger Wahrzeichen abgeriegelt

Seit Monaten wird in NRW noch nach Komparsen gesucht – jetzt scheinen die Dreharbeiten schon bald zu beginnen. Hollywood kehrt mit „Tribute von Panem“ ins Ruhrgebiet zurück. Für Fans werden schon jetzt Erinnerungen wach, wurde im Duisburger Landschaftspark doch zuletzt das Prequel der Science-Fiction-Reihe rund um Coriolanus Snow gedreht.

Bis zum 17. September können sich interessierte Nachwuchsschauspieler aus NRW noch für eine Nebenrolle in „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ bewerben (mehr dazu hier >>>). Dass die Dreharbeiten auch dieses Mal wieder in Duisburg stattfinden werden, scheint laut „WAZ“ gewiss.

„Tribute von Panem“ wieder in Duisburg

Denn schon jetzt ist der Landschaftspark Nord, eines der Duisburger Wahrzeichen, wieder abgeriegelt. In Meiderich wurden Bauzäune und Absperrungen aufgestellt, damit sich Passanten hier scheinbar nicht mitten ins Filmset verlaufen.

Laut „WAZ“ deuteten viele Hinweise schon vorab auf die Dreharbeiten für den nächsten „Tribute von Panem“-Film hin. So etwa ein Zettel im Eingang des Landschaftsparks in Duisburg-Meiderich, auf dem „Filmservice Babelsberg“ zu lesen ist.

Produktionsfirma hält sich mit Statement zurück

Die Produktionsfirma hat sich auf Nachfrage bislang noch nicht eindeutig geäußert. Doch spricht für die Rückkehr von „Tribute von Panem“ nach Duisburg zum einen, dass die Castings in Köln und Dortmund (mehr dazu etwa hier >>>) stattfinden. Außerdem sickerte bereits die Info durch, dass „von Ende August bis Anfang Oktober im Raum Köln und Duisburg“ aufgezeichnet werden soll.

Welche weiteren Zeichen auf erneute Dreharbeiten zu „Tribute von Panem“ in Duisburg hindeuten und welche Hollywood-Stars Fans im Pott erwarten könnten, das erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.