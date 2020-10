Duisburg: Tragödie! Mädchen (14) spielt in Abbruchhaus – und stirbt

In Duisburg ist ein Teenager (14) beim Spielen in einem Abbruchhaus abgestürzt.

Duisburg. Die Trauer im Dellviertel in Duisburg ist groß. Am frühen Samstagabend ist dort ein Mädchen (14) beim Spielen in einem Abbruchhaus an der Heerstraße verunglückt.

Dabei erlitt die 14-Jährige schwere Verletzungen, an denen sie noch vor Ort in Duisburg verstarb.

Duisburg: Tragisches Unglück im Dellviertel – Teenager stirbt

Nach ersten Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll das Mädchen gegen 17 Uhr in dem Haus abgestürzt sein.

Feuerwehr und Polizei rückten mit mehreren Fahrzeugen zur Unglücksstelle aus, doch für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Kriminalpolizei ermittelt

Wie es zu dem Unglück kommen konnte ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt vor Ort.

Das Gelände um das Abbruchhaus an der Heerstaße in Duisburg ist für Passanten eigentlich abgesperrt. (vh)