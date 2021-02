Duisburg: Bahnhof-Streit gerät aus den Fugen– „Wollte nicht, dass er direkt stirbt“

Duisburg. War es wirklich Notwehr? Oder ist der Tod billigend in Kauf genommen worden?

Seit Dienstag steht Ingo B. (44) wegen Totschlags vor dem Landgericht Duisburg. Ihm wird vorgeworfen, am 7. Juli 2020 im Suff einen anderen Mann nach einem eskalierten Streit am Hauptbahnhof Mülheim erstochen zu haben.

Duisburg: Mann tötet Kontrahenten mit Messerstich

Beide Männer gehören der Obdachlosen-Szene an. Ingo B. lässt sich auf die Vorwürfe ein, sagt aus. Er habe am Morgen des Tattages erfahren, dass ein guter Freund von ihm verstorben sei. Das habe ihn runtergezogen. Er sei so am Ende gewesen, dass sein Betreuer die Polizei alarmiert hatte, weil B. ihm gesagt hatte, dass er „so nicht mehr weiterleben wolle“.

Das Landgericht Duisburg. Foto: IMAGO / Olaf Döring

Nach einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus ist er wieder entlassen worden. B.: „Ich habe mir Bier gekauft und einen Joint geraucht, bin danach mit einem Sixpack zu einer Bank am Bahnhof gegangen. Dort hat es eine Essensausgabe gegeben, das wusste ich aber nicht. Dort war der Björn (das spätere Opfer; Anm. d. Red.). Man kannte sich vom Sehen.“

Warum man sich dann gestritten habe, wisse er nicht mehr. „Der Zoff ist dann eskaliert. Er ist größer als ich, bestimmt über 1,90 Meter und sehr kräftig. Er hat mich am Hals gepackt, da hatte ich Panik und habe mit einem Messer in seinen Arm geritzt.“

------------------------

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die NICHT die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

------------------------

Angeklagter sagt vor Gericht in Duisburg aus: „Wollte ihn treffen, aber nicht so schwer, dass er direkt stirbt“

Björn S. sei erst zurückgewichen, hätte Ingo B. dann aber ins Gesicht geschlagen. Der Angeklagte weiter: „Ich lag auf dem Boden, meine Brille war kaputt und über meine Augen lief Blut. Dann hatte ich das Messer in der Hand, bin aufgestanden und damit auf ihn los. Ich wollte ihn treffen, aber nicht so schwer, dass er direkt stirbt.“

Direkt gestorben ist das Opfer nicht, er ist ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert worden. Vergebens, denn: Nach einer Woche ist er an den Folgen gestorben. Ingo B. hatte ihn im Herz- und Brustbereich mit einer Fünf-Zentimeter-Klinge verletzt.

Der Vorsitzende Richter Joachim Schwarz. Foto: IMAGO / Reichwein

Eine Zeugin, die mit dem Fahrrad in der Nähe gestanden hatte und wegen einer Reifenpanne nicht weiterfahren konnte, hatte die Tat verfolgt. Sozialarbeitern Nina O. (38) erzählt: „Ich hatte mit dem Rücken zu der Gruppe gestanden, man hörte Tumult, Geschrei und Pöbelei. Beide Männer sind getorkelt, sie haben einen sehr betrunkenen Eindruck gemacht.“

------------------------

Mehr News aus NRW:

++ Lidl in NRW: Kundin beobachtet Erschreckendes in Discounter – Polizei gibt dringende Warnung heraus ++

++ Dortmund: Passanten finden Schuhkarton – als sie ihn öffnen, folgt ein großer Schreck ++

------------------------

Eine andere Obdachlose, die beide Männer gekannt hatte und mit in der Gruppe gestanden hatte, bestätigt die Version des Angeklagten Ingo B. Bianca H. (43) im Zeugenstand: „Es hat nicht ausgesehen, dass die Tat vorsätzlich war. Ich glaube, sie ist aus dem Affekt heraus entstanden.“

Bei einer Verurteilung drohen Ingo B. zehn Jahre Haft. Der Prozess wird fortgesetzt.

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Markus Söder schon Bundeskanzler? Radiosender sorgt für Verwirrung ++

++ Michael Wendler: Seitenhieb von Ex-Kollege Mike Singer – jetzt macht er dem Schlagersänger Konkurrenz ++

++ Ikea-Kundin will Online-Shop nutzen – bei DIESER Anzeige fällt sie vom Glauben ab: „Was stimmt mit euch nicht?“ ++

------------------------

Der ehemalige Real in der Weseler Straße in Mülheim befindet sich schon eine Weile im Umbau. Schon länger fragen sich die Mülheimer, was dort einzieht. Jetzt wird klar, welche Geschäfte auf dem ehemaligen Real-Gelände demnächst ihre Pforten öffnen werden. Nicht alle sind damit zufrieden. Hier erfährst du alle Details!