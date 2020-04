Duisburg: Verstorbene Kinder in Klinik verwechselt – ausgerechnet von IHM

Schockierende Verwechslung in einer Herzklinik in Duisburg! Im Herzzentrum Duisburg-Meiderich wurden zwei tote Kinder verwechselt – beinahe hätten die trauernden Eltern das falsche Kind beerdigt.

Duisburg: Bestatter verwechselt tote Kinder

Zu einem makaberen Zwischenfall kam es am Donnerstag im Herzzentrum in Duisburg-Meiderich. Als Eltern ihr totes Kleinkind (vier Monate alt) abholen wollten, stellten sie fest, dass Mädchen fälschlicherweise zur Obduktion ins Bethesda-Krankenhaus gebracht wurde.

Die Verstorbene war mit einer ebenfalls verstorbenen Dreijährigen vom Bestatter verwechselt worden – trotz korrekter Kennzeichnung. Das berichtet die „WAZ“.

Die Kinder befanden sich zum gleichen Zeitpunkt in der Kühlkammer der Duisburger Klinik. Die Eltern kannten die Dreijährige, die vor ihnen lag, sogar. „Unsere Kinder waren ja zusammen auf der gleichen Station“, zitiert die „WAZ“ die entsetzte Mutter.

Verwechslung nur durch Zufall aufgefallen

Ihre Tochter Lea war vor vier Monaten mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen, wurde seitdem im Herzzentrum behandelt. Am 30.März starb sie nach einer erfolgreiche Herz-Operation an Lungenversagen.

Ihre Eltern kamen am Donnerstag mit einem Bestatter in die Klinik, um sie zur Beisetzung am kommenden Dienstag abzuholen. „Weil sonst niemand im Raum war, hat mir ein Mitarbeiter erlaubt, meine Tochter noch einmal zu sehen“, erzählt Sina Sherifoski. Doch als sich die Tür der Kühlkammer öffnete, war da nicht Lea, sondern die dreijährige Tote. „Ich bin zusammengebrochen“, so Sherifoski.

Die Obduktion im Bethesda-Krankenhaus, in das Lea gebracht worden war, konnten die Eltern im letzten Moment vor Ort verhindern. Dort räumte auch der Bestatter seinen Fehler ein.

Welche Konsequenzen er jetzt zu erwarten hat und wie die Herzklinik auf den Vorfall reagiert, kannst du in der ganzen Geschichte der „WAZ“ lesen. (kv)