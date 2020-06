Am Uettelsheimer See in Duisburg hat es einen tödlichen Badeunfall gegeben.

Duisburg: Mann stirbt am Badesee – Zeuge attackiert Gaffer und beobachtet DAS

Duisburg. Es war eine Schock-Nachricht aus Duisburg: Bei einem Badeunfall am Samstagnachmittag am Uettelsheimer See ist ein Mann wenig später seinen Verletzungen erlegen.

Der 43-Jährige starb im Krankenhaus, wie Feuerwehr und Polizei Duisburg am Sonntag mitteilten. Er wollte Zeugenberichten zufolge ein Kinderspielzeug aus dem See holen und war nach dem Abtauchen minutenlang unter Wasser gewesen. Gegenüber der „WAZ“ hat ein Augenzeuge erschreckende Beobachtungen über das Verhalten anderer Badegäste geschildert. Auch DER WESTEN hat Kontakt zu dem Mann aufgenommen, der seine Schilderungen noch einmal bestätigte.

Mann stirbt nach Badeunfall in See in Duisburg

Ersthelfer hatten den Mann zunächst im Wasser entdeckt, ihn an Land gezogen und Reanimationsversuche gestartet. Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintragen, übernahmen sie die Wiederbelebung und brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er.

------------------------------------

-------------------------------------

Am Uettelsheimer See war an diesem schicksalhaften Samstag auch Dirk Christiansen mit seinem Eiswagen. Gegenüber der „WAZ“ schildert er einen Tag nach dem Unglück wütend: „Die Leute haben geguckt, als wäre es Autokino.“ Auch gegenüber DER WESTEN bestätigt Christiansen, dass es „Menschentrauben“ gegeben habe und viele „Gaffer vor Ort“ waren. Da er mit dem Eisverkauf beschäftigt gewesen sei, habe er Vieles jedoch nicht genau beobachten können.

Dennoch fielen ihm laut „WAZ“ am Samstag mehrere Menschen auf, die nach dem Vorfall einfach weiter am See gegrillt hätten – obwohl das in Parks und der Öffentlichkeit im Rahmen der Lockerungen der Corona-Maßnahmen erst seit Montag erlaubt ist.

Am Uettelsheimer See in Duisburg hat es einen tödlichen Badeunfall gegeben. Foto: Funke Foto Services

------------

Badeunfälle 2019 in NRW

65 Menschen sind 2019 in NRW ertrunken

bundesweit waren es 417 Todesfälle

besonderer Unfallschwerpunkt ist der Rhein wegen unberechenbarer Strömungen

in Seen wird immer wieder vor kalten Unterströmungen gewarnt

dreiviertel aller Ertrunkenen sind männlich

------------

Vater wollte wohl Spielzeug zurückholen

Nach ersten Erkenntnissen soll der Familienvater ein Spielzeug der Kinder aus dem Wasser geholt haben. Als er nicht wieder aufgetaucht ist, sprangen Passanten ins Wasser.

Am See weisen mehrere Schilder darauf hin, dass das Baden verboten ist. (dav/fb)