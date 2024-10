Hund landet abgemagert im Tierheim Duisburg – jetzt ist er nicht wiederzuerkennen

Ausgesetzt, verwirrt und in schlechtem Gesundheitszustand – viele Tiere, die in den zahlreichen Tierheimen in Nordrhein-Westfalen ankommen, sind in einem traurigen Zustand. Das liegt nicht nur daran, dass ihr Besitzer oder ihre Besitzerin sie ausgesetzt und meist ihrem Schicksal überlassen hat, sondern auch an den Umständen.

+++ Katze in NRW wird immer nur weiter gereicht – Tierheim reicht’s! +++

Auch die vielen Vierbeiner und Vögel im Duisburger Tierheim haben zahlreiche schlimme Schicksale hinter sich. So auch der Rüde Cody. Wie DER WESTEN bereits berichtete, schockierte der Vierbeiner mit den großen Knopfaugen viele Mitmenschen. Doch hat sich der Hund inzwischen erholt? Die neusten Schnappschüsse dürften wohl für Furore sorgen.

Duisburg: Tierheim-Vierbeiner zeigt sich völlig verändert

Sein Anblick brach vielen Nutzern und Mitarbeitern des Tierheims das Herz – und das, obwohl die Tierschützer schon viel gesehen hatten. So habe der Hund von einem Tag auf den anderen vor dem Tierheim gelegen. Jedoch nicht wohlgenährt und in einem guten Zustand, sondern „abgemagert“ und „am ganzen Körper voller Urin und Kot“.

+++ Tierheim in NRW schaut sich Hund genauer an – und fällt bei diesen Entdeckungen vom Glauben ab +++

Doch in seinem neuen Zuhause im Duisburger Tierheim erholte sich der Rüde schnell. Er nahm nicht nur ordentlich zu, sondern kam auch „schnell wieder zu Kräften“. Nun konnten die Mitarbeiter eine Neuigkeit verkünden, die für viel Aufregung sorgte.

„Gestern durfte der kleine Clown endlich in sein neues Zuhause ziehen“, schrieb das Duisburger Heim für verwaiste Tiere auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Dazu posteten sie gleich drei Fotos von Cody. Darauf war der Hund zunächst abgemagert zu sehen (April 2024), doch schon einen Monat später blickt er auf dem zweiten Foto vom 24. Mai aufgeweckt in die Kamera. Und auf dem Bild vom Oktober 2024 liegt er in einem gemütlichen Bett und scheint sein neues Zuhause in vollen Zügen zu genießen.

Kein Wunder, dass die Reaktionen der Nutzer nicht lange auf sich warten ließen. So textete eine Userin: „Alle Pfoten und Daumen sind gedrückt, dass er nun ein tolles Für-immer-zu-Hause bekommen hat.“ Dem konnte eine andere Person nur zustimmen, indem sie meinte: „Alles Gute, süßer Fratz.“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Schön, dass wenigstens Codys Geschichte ein gutes Ende genommen hat. Bleibt zu hoffen, dass noch viele weitere Tiere ein neues Zuhause finden.