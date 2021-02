Duisburg: Telefon-Betrüger dank cleverem Mann ertappt – das Alter des Täters schockiert

In Duisburg konnte ein Telefonbetrüger geschnappt werden. (Symbolbild)

Duisburg. Ein Mann aus Duisburg hat am Dienstag einen erschreckenden Anruf bekommen. Und absolut richtig reagiert.

Denn der 72-Jährige hat laut der Polizei Duisburg einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt bekommen. Dieser teilte ihm mit, dass ein angeblicher Neffe des Mannes einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll.

Der angebliche Neffe brauche nun dringend Geld für die Kaution.

Der Senior durchschaute die Masche und rief unbemerkt vom Anrufer die Polizei, während er ihn am Telefon hinhielt und anschließend mit dem Betrüger einen Geldübergabe-Termin ausmachte.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

So konnten sich Kripo-Beamte im Bereich seiner Wohnung in Duisburg postieren und auf den Geldabholer warten.

Polizei nahm sehr jungen Tatverdächtigen fest

Die Polizisten stellten einen 17-jährigen Tatverdächtigen. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des versuchten Betruges auseinandersetzen.

Auch in vielen anderen Fällen hatte es in den vergangenen Tagen in Duisburg etliche solcher Schockanrufe und entsprechende Betrugsversuche gegeben.

In Duisburg häufen sich solche Betrüger-Anrufe

Seit Beginn der Woche haben sich vermehrt ältere Menschen bei der Polizei gemeldet, die von solchen betrügerischen Anrufen berichteten. Die Lügengeschichten ähnelten sich.

Den Betrügern geht es darum, die Angerufenen zu schockieren, sie unter Druck zu setzen und ihnen keine Zeit zum Nachdenken zu lassen. Dazu lassen sie falsche Anwälte, Ärzte oder angebliche Enkel oder Neffen anrufen. Letztere setzen dabei gern auch weinerliche oder panikerfüllte Stimmen ein.

Die Polizei Duisburg wird nicht müde, ausdrücklich und eindringlich vor diesen Maschen zu warnen: Bewahren Sie Ruhe, legen Sie auf und wählen Sie selbst die Telefonnummer ihres Enkels, Neffen oder des angeblichen Verwandten, der scheinbar Hilfe braucht. Oder eben direkt die 110. (fb)