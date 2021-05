Duisburg: Teenagerinnen sitzen nahe Parkbank – als plötzlich ein Motorrad vor ihnen hält, wird es übel

Ein unfassbarer Vorfall beschäftigt die Polizei in Duisburg. Eine Jugendliche wurde von einem Motorradfahrer verletzt. (Symbolbild)

Duisburg. Ein unfassbarer Vorfall beschäftigt die Polizei in Duisburg.

Die Ermittler suchen nach einem Motorradfahrer, der eine Teenagerin (16) in Duisburg angegriffen und verletzt haben soll.

Duisburg: Jugendliche sitzen auf Parkbank – was ein Motorradfahrer dann macht, ist unfassbar

Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. April, doch noch immer tappen die Beamten im Dunkeln.

Am besagten Datum, gegen 14.30 Uhr, hatte sich die 16-Jährige gemeinsam mit einer Freundin (17) an einer Parkbank an der Dammstraße aufgehalten. Dabei hatte es sich die Jugendliche vor der Bank auf dem Boden bequem gemacht.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Etwas später näherte sich ein unbekannter Motorradfahrer den beiden Jugendlichen und hielt vor ihnen plötzlich an.

Motorradfahrer tritt Mädchen gegen den Kopf

Was der Fahrer dann tat, macht einfach nur sprachlos: Er trat der 16-Jährigen plötzlich mit dem Schuh gegen den Kopf und flüchtete anschließend direkt vom Tatort.

Das Mädchen wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Sie beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Motorrad-Outfit, auf dem schwarzen Helm prangte ein organgefarbenes Emblem. An dem Motorrad oder Moped sei laut der 16-Jährigen kein Kennzeichen angebracht gewesen.

Polizei bittet um Hinweise

Bei der Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei nun Zeugen um Hilfe. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Motorradfahrer geben kann, soll sich bitte unter der 0203-2800 bei den Beamten melden. (at)