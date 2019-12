Duisburg: Tankstelle geschlossen – weil DIESER irre Fehler passierte

Duisburg. Krasser Fauxpas in Duisburg bei einer Tankstelle: Am 19. Dezember tankten Autofahrer in Duisburg am Großenbaumer Real ihr Auto, dann war der Wagen kaputt. Wegen eines Fehlers musste die Tankstelle in Duisburg schließen, berichtet „WAZ“.

Duisburg: Fünf Autos kaputt

Auf Facebook warnt eine Frau andere Autofahrer aus Duisburg: „Falls jemand am 19. Dezember bei Real an der Tankstelle getankt hat, bitte nicht mehr mit dem Auto fahren und direkt in die Werkstatt.“ Denn nachdem die Frau an der Tankstelle in Duisburg getankt hatte, ruckelte der Motor des Wagens. Die Kontrollleuchte blinkte und der Wagen lief nicht mehr rund.

In der Werkstatt dann die Erkenntnis: falsches Benzin getankt! Laut „WAZ“ griff aber nicht die Frau zur falschen Zapfpistole. Das Krasse: Die Tankstelle wurde falsch befüllt. Tankwagenfahrer füllten statt Super Diesel ein. Einen Tag später wurde die Tankstelle geschlossen.

Das hat Folgen für die betroffenen Autofahrer aus Duisburg: Der Diesel muss aus dem Auto raus. Der Tank muss anschließend gereinigt und die Zündkerzen ausgetauscht werden. Kostenpunkt: 400 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen sind bisher fünf Autos in Duisburg betroffen.

Ob die Autofahrer auf den Schaden sitzen bleiben und wann die Tankstelle in Duisburg wieder öffnet, liest du bei der „WAZ“. (ldi)