Duisburg: Frau regt sich tierisch über diese „Unsitte“ ihrer Mitmenschen auf! „Unglaublich“

Duisburg. Ingeborg S. aus Duisburg hat den Kaffee auf. Täglich fährt sie mit ihrem Rad durch ihren Stadtteil Meiderich.

Und immer wieder das gleiche Bild am Straßenrand in Duisburg. Jetzt macht sie Ihrem Ärger öffentlich Luft.

Duisburg: Frau regt sich über „Unsitte“ auf

„Es ist für mich unvorstellbar, wie man so mit fremdem Eigentum umgehen kann“, schreibt Ingeborg S. in einer Duisburger Facebook-Gruppe.

Was die Radfahrerin so aufregt? Achtlos abgestellte Einkaufswagen am Straßenrand, die Kunden vom Supermarkt haben mitgehen lassen. „Eine Unsitte“, gibt ihr ein anderes Gruppenmitglied Recht. Zumal die Kosten für Supermärkte jedes Jahr immens sind.

Am Straßenrand abgestellte Einkaufswagen, wie hier in Untermeiderich, sind Ingeborg S. ein Dorn im Auge. Foto: Ingeborg S.

So viele Einkaufswagen werden jährlich geklaut

Einer Schätzung des deutschen Einzelhandels (HDE) zufolge werden in Deutschland jedes Jahr rund 100.000 Einkaufswagen geklaut. Bei einem Wert zwischen 100 und 150 Euro pro Stück ist also von einem Millionen-Schaden für die Handelsketten auszugehen.

„Und wir wundern uns, warum vielleicht die Preise steigen“, redet Ingeborg S. den Duisburgern ins Gewissen.

Das ist Duisburg:

fünftgrößte Stadt in NRW

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus sieben Stadtbezirken

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Dabei bringt die Duisburgerin grundsätzlich Verständnis dafür auf, dass Kunden einen Einkaufswagen vorübergehend zweckentfremden: „Wenn man wirklich mal zu viel gekauft hat und deshalb den Wagen mitnimmt sollte man ihn doch wieder zurückbringen“, mahnt sie.

Einkaufswagen ausleihen: Droht eine Strafe?

Dafür müsste ein Kunde auch nicht unbedingt mit einer Strafe rechnen. Denn das Ausleihen eines Einkaufswagens geht laut Strafrecht als so genannte „Gebrauchsanmaßung“ durch und wird nicht geahndet.

+++ Flughafen Düsseldorf: Letzter Flug aus Großbritannien – als der Flieger landet, spüren Reisende sofort die Konsequenzen +++

Der Supermarkt kann allerdings zivilrechtlich dagegen vorgehen und eine Eigentumsverletzung verfolgen. Dann drohen Geldstrafen und Hausverbot.

Wer den Einkaufswagen nicht zurückbringt, muss hingegen mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. Das Strafmaß reicht da von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. (ak)