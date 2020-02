Duisburg: Straßenbahn entgleist ++ Fahrer schwer verletzt ++ Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber wurde bei einem Straßenbahnunfall in Duisburg angefordert. (Symbolbild)

Duisburg. Heftiger Unfall am Dienstagmittag in Duisburg! Eine Straßenbahn ist gegen 11 Uhr auf der Ehinger Straße in Höhe der Landmarke „Tiger & Turtle“ entgleist und dann frontal gegen einen Strommast gefahren. Der Fahrer wurde schwerverletzt.

Duisburg: Straßenbahn entgleist, Fahrer schwerverletzt

Derzeit sind die Rettungskräfte der Feuerwehr in Duisburg-Wahnheim vor Ort und versuchen mit schwerem Gerät den eingeklemmten Straßenbahnfahrer zu befreien.

Zwei Fahrgäste waren zum Zeitpunkt des Unfalls in der Bahn. Sie wurden befreit und dem Rettungsdienst übergeben.

Straße gesperrt

Die Straße ist auf Höhe des „Tiger & Turtle“ teilweise gesperrt. Ein Rettungshubschrauber sowie vier Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug sind im Einsatz.

Vor der Landmarke „Tiger & Turtle“ entgleiste die Straßenbahn in Duisburg. Foto: dpa/Symbolbild

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Einsatz dauert noch an. Wie die Stadt mitteilt, ist noch unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben wird. (js)