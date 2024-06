Duisburg: DVG fleht Fahrgäste an, Deo zu benutzen – Reaktion ist eindeutig

Endlich ist der Sommer da! In Duisburg und ganz NRW gab das Wetter in dieser Woche sein Bestes, verwöhnte uns mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad.

Doch wie immer im Leben hat alles zwei Seiten. Während man die Hitze in Freibädern oder an Seen gut aushalten kann, ist die warme Luft besonders in engen Räumen oder gut befüllten Straßenbahnen eine Belastung. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hat deshalb jetzt einen Appell an alle Fahrgäste veröffentlicht.

Duisburg: DVG schlägt Alarm

Sommer, Sonne, Schweiß – so würden viele Menschen die aktuellen Tage wohl beschreiben. Vor allem Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, dürften sich über das Wetter nicht nur freuen. Schließlich staut sich die Hitze gerade in Straßen- und U-Bahnen besonders. Und dann wären da auch noch die lieben Mitmenschen, denen man völlig verschwitzt manchmal näher kommt, als man möchte.

Damit es in den Transportmitteln dennoch friedlich bleibt, hat die DVG in Duisburg am Donnerstag (27. Juni) einen kleinen Verhaltenskodex für Fahrgäste auf Facebook veröffentlicht. Oberstes Gebot: „Nehmt Rücksicht aufeinander & seid tolerant – allen ist warm. (Auch dem Fahrpersonal)!“

+++ Duisburg: Dringende Warnung an die ganze Stadt – „Hoffentlich bekommt ihr ordentliche Strafen“ +++

Gerade für „Opi, Omi, Schwangere oder Menschen mit Behinderung“ sollen die Fahrgäste zudem ihren Sitzplatz anbieten, „gibt Karmapunkte“. Ein Hinweis, der wohl nicht nur bei warmem Wetter beherzigt werden sollte. Doch das ist noch nicht alles.

Duisburg: „Benutzt Deo! Bitte!“

Zur eigenen Sicherheit appelliert die DVG nämlich, ausreichend Wasser zu trinken. Der anschließende Tipp dürfte aber wohl eher den Mitmenschen zugute kommen: „Und benutzt Deo! Bitte!“

Mehr News aus Duisburg:

Auf Facebook gibt es einige bestätigende Kommentare, viele Fahrgäste können diese Bitte nur unterschreiben. „Das Problem mit dem Deo ist, dass zu viele glauben, was drauf steht: 72h Schutz…“, „Da fängt es bei manchen Menschen ja schon an, Deo zu benutzen …“, „Ich brech‘ zusammen, ihr seid die Besten“, sind nur einige der zustimmenden Kommentare. Es gibt jedoch auch andere Hinweise von Pendlern in Duisburg und Umgebung. „Und wechselt nach Möglichkeit den kleinen Kindern nicht die Windeln in der Bahn – so wie vorhin in der 901 in Mülheim Hbf“ und „Und die Herren der Schöpfung dürfen auch ihre T-Shirts in überfüllten Bahnen anlassen!!“ zum Beispiel.

Wie gut, dass das Sommer-Wetter schon in ein paar Tagen wieder vorbei sein soll (hier mehr lesen).