Duisburg: Müll-Berge in Marxloh und Hochfeld – Stadt zieht die Reißleine

Wahrlich kein schöner Anblick, der sich in einigen Stadtteilen in Duisburg bietet: Allein fast 60 wilde Müllkippen wurden in Marxloh, Bruckhausen und Beeck entdeckt. Und jetzt will die Stadt dagegen etwas unternehmen.

Duisburg: Stadt setzt jetzt zwei Umwelthelfer ein

Wie „Radio Duisburg“ berichtet, setzen die Wirtschaftsbetriebe ab sofort zwei Umwelthelfer in Marxloh und Hochfeld ein. Sie sollen dort nach dem Rechten schauen und Aufklärungsarbeit leisten.

Duisburg: Straßenansichten am 8. Dezember 2021 im Stadtteil Marxloh (Archivbild). Foto: Arnulf Stoffel / Funke Foto Services

Die beiden Umwelthelfer kommen selber ursprünglich aus Bulgarien und Rumänien. Die große Hoffnung dabei ist, dass die Bürger in den einzelnen Stadtteilen ein besseres Verständnis für das Thema Müllentsorgung bekommen.

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderem: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Duisburg: Projekt zunächst für zwei Jahre angedacht

Außerdem werden die Umwelthelfer von drei weiteren Mitarbeitern der Wirtschaftsbetriebe unterstützt. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, sprechen diese neben deutsch auch noch türkisch und albanisch. Wie „Radio Duisburg“ berichtet, läuft das Umwelthelfer-Projekt zunächst zwei Jahre.

Bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahme auch wirklich zur Sauberkeit der Stadt beiträgt.