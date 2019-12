Prozess am Landgericht Duisburg.

Duisburg: Sie wollten ihr Opfer in tödlichen Hinterhalt locken – in der Schlossruine sollte es sterben

Duisburg. Sie hatten einen tödlichen Plan!

Nur weil einer letztlich doch nicht mitspielte, kam es nicht zu einer tödlichen Tragödie. Am Mittwoch stehen deswegen zwei Männer (18 & 19) vor dem Landgericht Duisburg. Ihnen wird die Verabredung zu einer Straftat vorgeworfen.

Duisburg: Zwei Männer sollen Opfer in Falle gelockt haben

Zwischen dem 3. und 6. Juni sollen sich die beiden Angeklagten mit zwei Zeugen verabredet haben ihr Opfer zu töten. Dazu sollte das Opfer in die alte Schlossruine "Wolfskuhlen" in Rheinberg in ein Hinterhalt gelockt werden.

Dort wollten sie ihr 21-jähriges Opfer erstechen, erschlagen oder erschießen, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Doch ein Zeuge, der in den Tatplan eingeweiht war, soll sich an die Polizei gewandt haben. Nur deshalb passierte dem Opfer nichts.

-----------------------------------------

Mehr Themen aus Duisburg:

Duisburg: Totes Baby in Plastiktüte gefunden - Erklärung der Mutter (36) macht fassungslos

Duisburg: Polizei nimmt mutmaßliche Prostituierte fest – sie ist erst 16 Jahre alt

Schüler fahren in Berlin kostenlos Bahn – ist das bald auch in Duisburg möglich?

-----------------------------------------

Bei der Festnahme der Verdächtigen fanden die Polizisten Messer, Schreckschusswaffen und Schlagwerkzeuge. Die beiden 18-jährigen Männer kamen anschließend in Untersuchungshaft.

Beziehungsstreit als mögliches Tatmotiv?

Hintergrund soll ein Beziehungsstreit gewesen sein.

Insgesamt sind vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte am 20. Januar 2020 fallen. (ms)