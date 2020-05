Duisburg: Nach Monaten der Ermittlung – SEK schnappt Sprenger-Bande!

Duisburg: In der Nacht auf Montag haben LKA und SEK mehrere mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen.

Duisburg. Monatelang arbeitete die Ermittlungskommission „Heat“ des LKA NRW bereits gemeinsam mit der niederländischen Polizei zusammen, um mehrere Geldautomatensprengungen in NRW aufzuklären. In der Nacht auf Montag konnten nun in Duisburg mehrere Verdächtige festgenommen werden.

Im Stadtteil Walsum hatten sich drei Männer zwischen 20 und 31 Jahren an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht. Dabei wurde in der betroffenen Bank in Duisburg eine Nebelanlage ausgelöst, woraufhin die drei Täter das Weite suchten. Ihre Flucht verlief jedoch keinesfalls erfolgreich.

Duisburg: SEK schnappt mutmaßliche Sprenger-Bande

Gegen 1.30 Uhr konnten die drei Verdächtigen vom SEK in einem Gragenhof in Duisburg-Meiderich festgenommen werden. Wie das LKA NRW mitteilte, konnte vor Ort umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden.

In der Garage fanden die Ermittler zudem verdächtige Substanzen, die vor Ort von der Tatortgruppe Sprengstoff/Brand des LKA kontrolliert gesprengt wurden. Das LKA kann nicht ausschließen, dass die drei Festgenommenen für mehrere Geldautomatensprengungen in der Vergangenheit in Frage kommen.

Ermittler stoppen flüchtiges Fahrzeug

Im Rahmen des Einsatzes fiel den LKA-Beamten ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen auf, das vor den Ermittlern zu fliehen versuchte. Nach kurzer Verfolgung konnte das Auto jedoch im Duisburger Stadtgebiet gestoppt werden.

Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen, um zu überprüfen, ob es sich bei ihnen um mögliche Mittäter handeln könnte. Doch wie ein Sprecher des LKA NRW auf Anfrage von DER WESTEN mitteilte, „haben sich nach den Ermittlungen keine Haftgründe ergeben“. Die beiden Personen wurden mittlerweile wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (at)