Duisburg: SEK stürmt Bordelle und Hells-Angels-Gebäude in ganz NRW – das fanden die Ermittler

Das SEK hat am Donnerstag zahlreiche Gebäude in NRW gestürmt, unter anderem hier in Duisburg.

Duisburg. Gewaltiger Einsatz der Polizei am Donnerstag in NRW. Unter anderem in Duisburg, Mülheim, Mönchengladbach und Leverkusen haben die Beamten in den frühen Morgenstunden zahlreiche Gebäude gestürmt.

Wie die Polizei Duisburg mitteilte, geht es bei den Durchsuchungen um die Aufklärung eines Rocker-Mords aus dem Jahr 2014 und eine Schießerei in Oberhausen im Jahr 2013.

Duisburg: SEK stürmt Gebäude in NRW – es geht um den Tod von Kai M.

Es war ein Schock-Fund im April 2014. Im Rheinpreußen-Kanal wurde damals der Torso von Hells-Angels-Mitglied Kai M. (†32) aus Oberhausen gefunden. Im Rhein fand die Polizei weitere Körperteile des vermissten Rockers.

Am Ufer des Rheinpreußen-Kanals stellten die Menschen 2014 Kerzen zum Gedenken an Kai M. auf. Foto: Stephan Eickershoff/ FUNKE Fotoservices

Der Mordfall Kai M.

Hells-Angels-Mitglied Kai M. wurde seit Januar 2014 vermisst

Im April 2014 wurden Teile seiner zerstückelte Leiche im Rhein gefunden

Die Leichenteile konnten ihm aufgrund seiner auffälligen Tätowierungen schnell zugeordnet werden

Der Verdacht: Seine Hells-Angels-Brüder könnten ihn erschossen haben

Das mutmaßliche Motiv: Er soll Geheimnisse verraten haben

Auch eine Schießerei, die sich im November 2013 in Oberhausen ereignet hatte, stand am Donnerstag im Fokus, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Damals soll ein heute 31-Jähriges Hells-Angels-Mitglied einen Rivalen der Bandidos (damals 25) am Steuer seines Autos durch zahlreiche Schüsse schwer verletzt haben. Gegen den mutmaßlichen Schützen liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

Haftbefehle im Rockerkrieg in NRW

In diesem Zusammenhang hatte die Duisburger Staatsanwaltschaft auch noch Haftbefehle gegen zwei weitere Rocker (33 und 34) wegen versuchten Mordes erlassen. Beide stehen auch im Verdacht, Kai M. in Mönchengladbach erschossen zu haben. Ein weiterer Rocker (heute 42) soll seine Leiche dann zerstückelt und am Rheinufer in Duisburg entsorgt haben.

Nach jahrelangen Ermittlungen hat die Polizei jetzt zugeschlagen. Wie die Beamten in den späten Morgenstunden bekanntgaben, klickten am Donnerstag die Handschellen.

SEK-Einsatz in Duisburg und weiteren Städten in NRW

Das Ergebnis des Einsatzes am Donnerstag:

Der 42-Jährige wurde in Mönchengladbach festgenommen

Der 34-Jährige erhielt seinen Haftbefehl wegen versuchten Mordes hinter Gittern

Er sitzt gerade eine Haftstrafe wegen eines anderen Delikts in Wuppertal ab

Zwei weitere Verdächtige (31 und 33) halten sich mutmaßlich in der Türkei auf. Gegen sie liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

Insgesamt wurden 24 Gebäude in NRW durchsucht „neben Wohnungen der der Verdächtigen auch eine Werkstatt, ein Restaurant, Vereinsheime der Hells Angels in Mönchengladbach, Bordellbetriebe auf der Duisburger Vulkanstraße sowie Hafträume in verschiedenen Justizvollzugsanstalten“, so die Polizei.

Die Ermittler stellten unter anderem eine scharfe Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe, Datenträger und Betäubungsmittel sicher. Verletzte gab es nach Auskünften der Polizei bei dem riskanten Einsatz keine. (ak)