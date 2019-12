In Duisburg krachte ein Mann mit seinem Wagen gegen einen Baum.

Duisburg: Schlimmer Unfall an Weihnachten – Fahrer (20) eingeklemmt

Duisburg. Schlimmer Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag in Duisburg: Ein 20 Jahre alter Mann krachte mit seinem Wagen in Hochemmerich gegen einen Baum und wurde eingeklemmt.

Gegen 2.45 Uhr war der Mann auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Asterlager Straße unterwegs. In Höhe der Haltestelle Stünning verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug - offenbar war er viel zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Duisburg: Mann im Auto eingeklemmt

Das Auto brach nach links aus, prallte zunächst gegen den Bordstein und schließlich gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. In der Atemluft des Mannes war deutlicher Alkoholgerucht wahrnehmbar, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

20-Jähriger bleibt im Krankenhaus

Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro. Die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Moerser Straße war für etwa eine halbe Stunde gesperrt, (pen)