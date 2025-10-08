Heftige Schlägerei in Duisburg – Männer gehen aufeinander los

Eine heftige Schlägerei erschütterte Duisburg: Auf der Rathausstraße gerieten fünf Männer in einen Streit, der schnell eskalierte.

Schlagring, Messer und Verletzte – die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Eskalation in Duisburg: Polizei ermittelt

Am Dienstagnachmittag (7. Oktober) kam es in Duisburg auf der Rathausstraße zu einer heftigen Auseinandersetzung. Fünf Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gerieten in einen Streit, der in eine handfeste Schlägerei eskalierte. Dabei kamen laut einer aktuellen Pressemeldung auch ein Schlagring und ein Messer zum Einsatz.

Drei der Beteiligten klagten nach der Prügelei über Schmerzen oder wiesen Schürfwunden auf. Die Polizei musste eingreifen, und die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls. Gegen alle fünf Männer wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Anlass für den Streit bleibt vorerst unklar.

Gewalt auf der Straße in Duisburg

Die Auseinandersetzung sorgte in Duisburg für Aufsehen, da die Beteiligten mitten auf der öffentlichen Straße aufeinander losgingen. Augenzeugen berichteten von lauten Schreien und hektischem Treiben vor Ort. Der Einsatz des Schlagrings und Messers verschärft die juristischen Konsequenzen, denen sich die Männer nun stellen müssen.

Die Kripo Duisburg arbeitet daran, die genauen Hintergründe des Streits zu klären. Alle Beteiligten müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Die gefährliche Körperverletzung wird mit Nachdruck verfolgt. „Solche Vorfälle dürfen im öffentlichen Raum keinen Platz haben“, betonte ein Sprecher der Polizei Duisburg in einer Mitteilung.