„Mitarbeiter hatten Tränen in den Augen“: Duisburg trauert um Kult-Institution

In Duisburg heißt es jetzt Abschied nehmen – ein schwerer Schlag für alle Kunden. Seit über 50 Jahren gibt es den Imbiss Schatz-Schlemmerecke im Süden von Duisburg. Doch jetzt muss der Kult-Imbiss für immer schließen, denn der Mietvertrag wurde nicht verlängert.

In Huckingen geht regelrecht eine Ära zu Ende. Wie die „WAZ“ berichtet, wird der Kult-Imbiss Schatz-Schlemmerecke an der Mündelheimer Straße schließen. Am 14. Dezember ist es bereits so weit.

Mietvertrag von Schatz-Schlemmereck wurde nicht verlängert

Der Kult-Imbiss muss bei weitem nicht aus wirtschaftlichen Problemen schließen. Manuel Dresselmann erklärt: „Die Kunden kommen immer noch, daran wäre es nicht gescheitert.“ Dresselmann arbeitet als „Facilities Operations Manager“ der Mülheimer TUS GmbH. Eine der Tochterfirmen von TUS ist die „Dr. Koch Gesellschaft für Immobilien und Verwaltung mbH“, die den Kult-Imbiss im Süden von Duisburg führt.

+++ Ruth aus NRW will nochmal Fisch am Meer essen – es wird das allerletzte Mal +++

Zwar lief das Geschäft gut, jedoch gehörte das Gebäude in Duisburg nicht der TUS. Betroffen erklärt Dresselmann gegenüber der „WAZ“: „Der Mietvertrag ist nicht verlängert worden.“ Daher gibt es keine andere Wahl, als von Schatz-Schlemmerecke Abschied zu nehmen – eine Entscheidung, die viele hart trifft.

+++ Katze kehrt nach einer Woche in NRW-Tierheim zurück: Sie hat ein großes Problem +++

Kunden aus Duisburg sind betroffen

Ingo, einer der Stammkunden von Schatz-Schlemmerecke, berichtet: „Die Mitarbeiter hatten Tränen in den Augen.“ Auch für ihn ist die Schließung des Duisburger Imbisses ein trauriger Moment. Der 63-Jährige erklärt: „Ich komme hier hin, seit ich Kind bin.“ Auch Sandra Scheurenberg, die seit einem Jahr die Filialleiterin von Schatz-Schlemmerecke ist, erklärt: „Es ist sehr traurig für uns. Viele Kunden können es gar nicht verstehen.“

Um den Abschied etwas leichter zu machen, gibt es in dem Kult-Imbiss ab sofort ein Abschiedsangebot. Dieses wird jeden Tag von 11 bis 21:30 Uhr angeboten und gilt bis zum 14. Dezember. Bis dahin werden Currywurst, Pommes und Mayo für nur fünf Euro angeboten.

Mehr Themen:

Doch mit dem Auszug aus dem Standort an der Mündelheimer Straße ist noch nicht alles vorbei. Wer mehr über die Pläne der Eigentümer für die Zukunft des Kult-Imbisses erfahren möchte, sollte diesen Artikel der „WAZ“ lesen >>>.