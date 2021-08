Duisburg: Hallenbad macht dicht! DAS ist der Grund

Duisburg. Wenn es in ein paar Tagen wieder vorbei ist mit dem warmen Wetter, dann werden Schwimmfreunde in Duisburg wohl ihre Bahnen lieber wieder in der Halle ziehen.

Aber wer im Hallenbad an der Memelstraße in Duisburg einen Besuch plant, wird dort leider verschlossene Türen vorfinden.

Duisburg: Dieses beliebte Hallenbad muss schließen

Das in Neudorf beliebte Hallenbad an der Memelstraße ist seit Mittwoch geschlossen. Anscheinend wurden dort Schäden festgestellt, die eventuell eine Gefahr für Besucher darstellen könnten.

---------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

---------------

Das Memelbad bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Man wolle die Schäden so schnell wie möglich reparieren. Ein Besuch soll „in Kürze“ wieder möglich sein. Der Pressesprecher der Stadt Duisburg, Sebastian Hiedels erklärt wieso: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, wann das Memelbad wieder geöffnet werden kann“.

Duisburg: Da will man doch gleich reinspringen. Aber dieses Hallenbad bleibt erst mal für Besucher geschlossen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Duisburg: Darum bleibt das Memelbad geschlossen

Doch von welchen Schäden ist die Rede und wie gefährlich sind diese? Laut Hiedels wurden während einer Bauwerkskontrolle Mängel an der Decke und den Wänden des Bads entdeckt. An einigen Stellen würde dort der Beton bröseln.

-------------------

Mehr News aus Duisburg:

-------------------

„Wir stehen aktuell mit einem Sachverständigen in Kontakt, der kurzfristig eine Schadenanalyse vornehmen wird. Im Anschluss werden die erforderlichen Reparaturarbeiten durchgeführt, um den Badegästen einen Besuch des Hallenbades wieder zu ermöglichen.“

Ein Sprecher der Stadt Duisburg konnte gegenüber DER WESTEN auch am Donnerstagmorgen noch nicht den genauen Zeitraum nennen, in dem das Hallenbad geschlossen sein wird.

Duisburg: Inzidenzgrenze überschritten - diese neuen Regeln gelten ab Montag in der Stadt

Aufgrund steigender Inzidenzen werden die Regeln in der Stadt wieder strenger. Was jetzt erlaubt und was verboten ist, erfährst du HIER >>> (mbo)