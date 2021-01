Duisburg: Güterzug fährt von Rügen ins Ruhrgebiet – im Waggon machen Mitarbeiter eine Horror-Entdeckung

Schrecklicher Fund in Duisburg! Nach einer Güterfahrt von der Ostsee-Insel Rügen ins Ruhrgebiet haben Mitarbeiter des Container-Terminals in Duisburg im Zug eine üble Entdeckung gemacht:

Sie fanden einen Hundekadaver!

Der Vorfall soll sich am 15. Januar ereignet haben, wie unser Partner-Portal Moin.de berichtet.

Duisburg: Horro-Entdeckung im Güterzug aus Rügen

Tierschützer gehen davon aus, dass der tote Hund bereits seit dem Start vom Hafen Mukran in einem der Waggons gelegen habe.

-------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------

Doch es gibt noch einige Ungereimtheiten.

Duisburg: Hundekadaver am Waggon festgefroren

Ganz klar ist es nämlich nicht, ob der Schäferhund-Mischling tatsächlich die kompletten 700 Kilometer im Güterzug war, denn wie jetzt herauskommt, soll der Hund am Waggon festgefroren gewesen sein.

Der Hund, der Mitte Januar in Duisburg gefunden wurde, soll von Rügen stammen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Das Veterinäramt schließt Fremdeinwirkungen oder äußerliche Verletzungen aus. Beim Tierschutzzentrum Duisburg e.V. jedoch ist man sich noch unsicher. Der Hund habe eher an ein Tier erinnert, das man eingeschläfert oder narkotisiert hat, heißt es dort.

-------------------------

-------------------------

Das Rätsel um die Hundeleiche geht also weiter. Im Internet gibt es eine heiße Debatte dazu. Was noch alles über den kuriosen Fund in Duisburg rauskam, kannst du bei Moin.de lesen.