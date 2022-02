Duisburg: RTL zeigt neue Doku – das Thema bewegt viele in der Stadt

Duisburg. Sie fiebern von Woche zu Woche mit, egal ob in der ersten Liga oder in der dritten: Die Fans des MSV Duisburg halten den Fußballverein auch in der Krise immer hoch.

Der Sender RTL gibt ihnen jetzt endlich eine Stimme. In einer neuen Sendung kommen die Fans des Traditionsvereins in Duisburg zu Wort, genauso wie die Spieler. Die ersten Folgen der Reihe sind bald verfügbar.

Duisburg: RTL zeigt neue MSV-Doku

Die Fans des MSV haben es nicht leicht. Früher noch ganz oben umjubelt, rackert sich der Verein mittlerweile in der dritten Liga ab und auch finanziell steht es nicht gut.

Wie die RTL-Doku Dokumentation „MSV – Mein Herz schlägt numa hier“ zeigt, gibt es auch hinter den Kulissen Probleme.

Duisburg: RTL veröffentlicht eine MSV-Doku. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler / dpa

Ein Jahr lang begleitet ein Fernsehteam den Traditionsverein und seine treuen Fans rund um die Saison 2021/22. Die Zuschauer können hier exklusive Einblicke und Gespräche miterleben. Sie können in der Kabine, bei Teamsitzungen, Verhandlungen über die Schulter der Spieler und Vereinsmitglieder schauen. Schicksalshafte Spiele werden durchlebt und Fans berichten von ihren persönlichen Eindrücken.

Die Zebras und ihre Fans haben es nicht leicht. RTL zeigt jetzt in einer Doku, wie es hinter den Kulissen des MSV Duisburg aussieht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Das ist der MSV Duisburg:

am 2. Juni 1902 als Meidericher Spiel-Verein gegründet

Vizemeister der Fußball-Bundesliga in der Premierensaison

mehrfach im Finale des DFB-Pokals

Heimatspielort ist die Schauinsland-Reisen-Arena im Stadtteil Wedau mit 31.500 Plätzen

Trikots sind blau-weiß gestreift, deshalb werden die Spieler auch „die Zebras“ genannt

8.439 Mitglieder (Stand 31. Januar 2021)

3. Liga, 18. Platz (Relegation, Stand 29. Januar 2022)

Wie RTL in einer Pressemitteilung verrät, soll die Langzeitdokumentation eine „emotional wie auch sportliche Achterbahnfahrt“ werden. Mit dabei sind auch ein paar bekannte Namen.

Duisburg: RTL zeigt MSV-Doku – und SIE sind auch dabei

Der Verein darf auch ein paar prominente Größen zu seinen hartgesottenen Fans zählen. So schlagen die Herzen von Comedian Markus Krebs und Moderator Joachim Llambi beim Traditionsclub höher. Dem Fernsehmoderator der RTL-Show „Let’s Dance“ ist die Dokumentation als Ideengeber eine besondere Herzensangelegenheit.

„Die Dokumentation stellt die Verbindung zwischen der Stadt, den Fans und dem Verein wunderbar heraus“, freut sich der Profitänzer. „Fußballfans erhalten einen großartigen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe beim MSV. Außerdem legt sie den Blick auf die echten Duisburger Originale, welche die Region so einmalig machen.“

Freunde des MSV brauchen auch nicht mehr allzu lange auf die ersten Folgen der Doku-Reihe zu warten. Bereits ab dem 17. Februar sollen die ersten vier Folgen auf RTL Plus verfügbar sein. Folge fünf bis acht sind dann für später im Jahr geplant. (mbo)

