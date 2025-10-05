Es geschah im Morgengrauen – fieser Angriff auf Rollstuhlfahrer in Duisburg

Er wohnt in Duisburg, ist 59 Jahre alt, arbeitet als Sachbearbeiter, hat eine Frau und drei Kinder. Zudem sitzt Thanh Tung Nguyen seit vielen Jahren im Rollstuhl. Doch das hielt ihn bisher nicht davon ab, sein Leben selbstbewusst und selbständig zu meistern.

Doch der 24. September 2025 stellte alles auf den Kopf. Auf dem Weg zur Arbeit im Innenhafen von Duisburg wurde Nguyen Opfer eines feigen Überfalls.

Rollstuhlfahrer wird auf dem Weg zur Arbeit verfolgt – dann kommt es zum Überfall

Tagtäglich fährt der Rollstuhlfahrer mit der Straßenbahn zu seinem Arbeitsplatz in einer Firma am Innenhafen von Duisburg. So auch im Morgengrauen des 24. September. Doch an diesem Tag ist alles anders! Nach dem Verlassen der Bahn merkt er plötzlich, dass er verfolgt wird, wie die „WAZ“ berichtet. Als Thanh Tung Nguyen sich umdreht, entschuldigt sich der Unbekannte und geht vorerst weiter.

Doch er kommt zurück und bittet um Geld für Essen. Als der Bürokaufmann aus Duisburg ablehnt, fühlt sich die Situation für ihn schon unbehaglich an. Und er sollte leider recht behalten: Plötzlich stößt ihn der unbekannte Täter aus dem Rollstuhl und klaut ihm seinen Rucksack inklusive Dienstlaptop und Handy, wie die „WAZ“ schreibt. Daraufhin flüchtet der Unbekannte. Nguyen kann sich selbst wieder in den Rollstuhl hieven und hält ein vorbeifahrendes Auto an. Der Fahrer alarmiert die Polizei.

Der Überfall hinterlässt Spuren

Später beschreibt der Sachbearbeiter aus Duisburg den Unbekannten als „dünn und ungepflegt“. Er glaubt, dass er drogenabhängig oder bedürftig sei. Der Mann tue ihm sogar leid.

Zwar wurde Nguyen bei diesem feigen Übergriff nur leicht verletzt, doch das Ganze hat Spuren hinterlassen. Die Fahrt zur Arbeit tritt er jetzt mit dem Auto an. Auch die Sorge um seine Töchter und um die Sicherheit in der Stadt Duisburg sind größer geworden. Warum Thanh Tung Nguyen in seinem Leben schon viel Leid erfahren hat, liest du im gesamten Artikel der „WAZ„.