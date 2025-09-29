Rheinpark in Duisburg bleibt über ein Jahr lang geschlossen – auch „Ziegenpeter“ betroffen

Der RheinPark in Hochfeld gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen von Duisburg. Basketballer, Skater, Spaziergänger mit und ohne Hund, Beachvolleyballer – sie alle haben sich vor allem an sonnigen Tagen eingefunden. Doch damit ist schon bald Schluss.

Denn wie die Wirtschaftsbetriebe Duisburg am Montag (29. September) bekanntgegeben haben, wird der Rheinpark ab dem 6. Oktober 2025 „nicht zugänglich sein“ – und das über ein Jahr. Genauer gesagt bis April 2027. Denn hier soll etwas noch viel Größeres entstehen.

RheinPark in Duisburg schon bald zu

Schwere Baumaschinen und umfangreiche Erdarbeiten stehen in den nächsten Wochen und Monaten an. „Grund dafür sind die umfangreichen Bauarbeiten zur IGA 2027“, wie die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) auf Facebook erklären. Denn im kommenden Jahr soll an dieser Stelle ein „attraktiver Ort mit neuen Spiel- und Freizeitflächen, mehr Aufenthaltsqualität und inklusiven Angeboten“ entstehen.

Von April bis Oktober 2027 soll der RheinPark zu Deutschlands größter Blumenausstellung werden. Die WBD bauen den Rheinpark für 80 Millionen Euro so um, dass die Duisburger auch nach der Internationalen Gartenausstellung (IGA) neue Ausflugsziele nutzen können. Künftig sollen hier der größte Spielplatz der Stadt, die Aussichtsplattform „Skywalk“ und der neue Schiffsanleger im umgestalteten Kultushafen zu finden sein.

Wiedereröffnung vom Ziegenpeter unsicher

Einigen Anwohnern schlägt der versperrte Zugang zum RheinPark erstmal aufs Gemüt. „Schade, dass jetzt eine schöne Fläche zum Gassygehen und mit meinem Blindenführhund verloren geht“, beklagt sich eine Frau auf Facebook. Ein anderer Mann beschwert sich darüber, dass das anliegende Restaurant wegen der Bauarbeiten geschlossen hat. „Ich finde es untragbar, dass der Zugang zum Ziegenpeter gesperrt wird und danach sogar nur mit Ticket möglich sein wird.“ Während der Gartenschau ist ein Besuch im Park kostenpflichtig. Wie hoch die Eintrittspreise ausfallen, ist noch nicht bekannt.

Auch das Gastro-Angebot im Ziegenpeter wird bis zur Gartenschau im April 2027 erweitert und modernisiert, so der Plan. Aber so lange müssen Anwohner vielleicht gar nicht warten. „Eine Wiedereröffnung des Ziegenpeters zum Frühjahr 2026 wird derzeit noch geprüft“, heißt es nun vom WBD unter einem Kommentar. Bis dahin befindet sich das Restaurant an einem anderen Standort. „Während der Bauphase begrüßt euch das Ziegenpeter-Team im AV Concept Store am Kuhlenwall 20 in der Duisburger Innenstadt.“

Während bei den einen Frust herrscht, freuen die anderen sich schon auf das zukünftige Angebot. Immerhin gibt es in Duisburg ja auch noch ein paar Alternativen wie den Böninger Park, den Grünen Ring Nord, den Sedanplatz oder das Blaue Haus. Skate-Begeisterte können dann auf die Skater-Anlage im Landschaftspark Duisburg-Nord ausweichen.