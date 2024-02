Duisburg: Schüsse durch Fensterscheibe ++ Mann getroffen ++ Polizei jagt IHN

Szenen wie im Wilden Westen am Samstagabend (17. Februar) in Duisburg. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag mitteilten, hat ein Unbekannter gegen 20.15 Uhr das Feuer auf ein Ladenlokal in Rheinhausen eröffnet.

Mehrere Kugeln durchsiebten die Schaufensterscheibe. Ein Mann (37), der sich zum Zeitpunkt der Attacke in dem Ladenlokal eines Dienstleistungsunternehmens an der Friedrich-Alfred-Straße aufhielt, wurde getroffen. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Duisburg: Schüsse auf Ladenlokal – Not-OP!

Polizei und Rettungskräfte eilten nach dem Notruf aus Rheinhausen am Samstagabend sofort zum Tatort. Vor Ort entdeckten sie einen blutüberströmten Mann. Das Opfer wurde vor Ort erstversorgt und kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde der 37-Jährige sofort notoperiert. „Er schwebt aktuell nicht mehr in Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg am Montag.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Das Motiv des Täters ist bislang allerdings völlig unklar. „Hinweise, dass es sich um Streitigkeiten im Clan- oder Rockermilieu handeln könnte, liegen bislang nicht vor“, hieß es am Montag. Die Spurensicherung rückte an, um den Tatort mit einem Laserscanverfahren zu erfassen. Eine eingerichtete Mordkommission hat Zeugenaussagen aufgenommen. Jetzt haben Ermittler eine erste Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit gegeben.

Die Polizei Duisburg ermittelt nach Schüssen auf ein Ladenlokal in Rheinhausen. Foto: Stefan Arend / Funke Foto Services

Polizei jagt Schützen

Nach Auswertung der Zeugenaussagen jagt die Polizei einen etwa 1,70 Meter großen Mann. Der Tatverdächtige soll zum Zeitpunkt der Tat schwarz gekleidet gewesen sein und eine schwarze Kopfbedeckung getragen haben.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Duisburg unter der Nummer 0203 2800.