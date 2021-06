Duisburg: Jetzt herrscht Gewissheit, was mit den beiden im Rhein vermissten Mädchen geschehen ist.

Duisburg: Zwei Leichen in niederländischem Fluss entdeckt - Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Duisburg. Bereits seit vier Tagen gelten die zwei Mädchen (13,14), die am Mittwochnachmittag im Rhein in Duisburg beim Baden plötzlich unter Wasser gezogen wurden und verschwanden, als vermisst. Ihre Freundin (17) wurde wenig später geborgen, starb aber kurze Zeit darauf trotz Wiederbelebungsmaßnahmen.

Nun wurden zwei Leichen in einem niederländischen Fluss entdeckt und es gibt traurige Gewissheit, dass es die zwei Mädchen aus Duisburg sind.

Duisburg: Zwei Leichen in niederländischem Gewässer gefunden

Bei zwei Leichen, die in der Waal, so der niederländische Name des Rheins, entdeckt wurden, handelt es sich um die beiden Mädchen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Die Eltern hätten die beiden Vermissten mittlerweile identifiziert.

-----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------------------

Duisburg: Die beiden Mädchen sind seit Mittwoch verschwunden. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Ein erster Leichnam war bereits am Freitagabend bei Rossum in den Niederlanden gefunden worden. Direkt in der Nähe von ’s-Hertogenbosch, wo die Waal als Mündungsarm des Rheins eine Biegung macht.

Die zweite Leiche wurde am Sonntagmorgen in der Waal nahe der Stadt Gendt bei Arnheim gefunden.

Wie Stefan Hausch von der Polizei Duisburg gegenüber dem RND bestätigte, stimmt die bei den leblosen Körpern gefundene Kleidung und Schmuck mit den Beschreibungen der Eltern überein.

Duisburg: In einem niederländischen Fluss wurden zwei Leichen gefunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Thomas Frey

Duisburg: Polizei macht erschreckende Beobachtung

An den Folgetagen des tragischen Badeunglücks hätten die Einsatzkräfte weiterhin viele Schwimmer im Rhein beobachtet. Etliche Familien hätten auf der Suche nach Erfrischung die Sandbuchten und Ufer bevölkert und ihre Kinder ins Wasser gelassen, sagte der Sprecher.

Es sei erschreckend, wie wenig Wirkung das Schicksal der drei Mädchen offenbar auf die Menschen habe. Viele setzen sich trotz ständiger Warnungen tödlichen Gefahren aus. Dass es sogar in geringer Wassertiefe und nahe der Uferbereiche oft zu einer starken Sogwirkung komme, ignorierten Viele.

-----------------------------

Mehr News:

Duisburg: Achtung, es gibt Sperrungen an der Sechs-Seen-Platte – das musst du wissen

Hund in Duisburg: Welpe Trude will in Polizeidienst durchstarten – ihr gehören schon jetzt alle Herzen

Bonn: Leiche am Rhein versenkt? Polizei auf der Suche nach Männergruppe

A7: Autofahrer schaut an Raststätte in Müllcontainer – und kann nicht glauben, was er sieht

-----------------------------

Duisburg: Zwei Rettungtaucher der Feuerwehr suchen am Donnerstag nach den vermissten Mädchen im Rhein. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Duisburg: Behörden in den Niederlanden alarmiert

Am vergangenen Mittwoch entschlossen sich die drei Mädchen wegen der sommerlichen Temperaturen ein Bad im Rhein zu nehmen. Dabei unterschätzten sie jedoch die Gefahr des Flusses. >>> Mehr zu dem Badeunglück liest du hier

Die Familien der beiden Kinder wurden über die Auffindungen informiert. Sie werden von einer Seelsorgerin betreut. (kk, vh, nk mit dpa)