Duisburg: Mega-Razzia in NRW am Morgen! Ermittler haben DAS im Visier

Groß angelegte Razzia am frühen Morgen in Duisburg.

Duisburg. Mega-Razzia in Duisburg und weiteren Städten in NRW am Mittwochmorgen!

Seit den Morgenstunden durchsuchen Polizeibeamte insgesamt fast 50 Objekte in Duisburg und anderen Städten in NRW. Im Fokus steht dabei eine verdeckte Ermittlung eines Verfahrens gegen die organisierte Kriminalität im Bereich des Drogen- und Waffenhandels.

Dabei durchsuchten die Beamten bislang 47 Wohnungen, Gewerbebetriebe und Lagerhallen. Die Kriminalpolizei wird dabei von mehreren hundert Einsatzkräften unterstützt, wie zum Beispiel Spezialeinheiten, Einsatzhundertschaften und Diensthundführern.

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Der Einsatz und die Durchsuchungsmaßnahmen werden von der Duisburger Kriminalpolizei geführt.

An einem Haus in Duisburg sprengten Spezialeinheiten in den frühen Morgenstunden die Eingangstür auf und durchsuchten das Gebäude. Eine Person wurde in Handschellen abgeführt.

Genauere Aussagen dazu, gegen wen sich die Durchsuchungen richten, machte eine Polizeisprecherin nicht. Die Durchsuchungen liefen unter anderem in Wuppertal, Duisburg, Herne, Hamm, Dinslaken, Gladbeck, Essen, Langenfeld, Ratingen und Kamp-Lintfort.

------------------------------------

Ein paar Fakten über die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

ist fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

------------------------------------

