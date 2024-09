Duisburg: Letzter Supermarkt macht dicht – Anwohner verzweifeln!

Aus die Maus! Nun schließt in einem Stadtteil von Duisburg auch noch der letzte Supermarkt. Das muss für die Anwohner eine schlimme Situation sein.

Vor allem die Älteren haben kaum noch eine Chance, in der näheren Umgebung etwas einzukaufen. Es bleibt lediglich ein Bäcker übrig. Doch wie konnte es nur so weit kommen in Duisburg?

Duisburg: Letzter Supermarkt schließt die Türen – Anwohner fassungslos

Mal eben bei Edeka, Aldi oder Rewe den Wocheneinkauf erledigen? Was für viele Normalität ist, wird den Menschen in Duisburg nun genommen. Denn im Stadtteil Rahm schließt mit dem Edeka nun auch der letzte Supermarkt vor Ort, wie die „WAZ“ berichtet. Es bleibt nur noch ein Bäcker zum Einkaufen übrig. Das reicht wohl kaum für den täglichen Bedarf. Vor allem die älteren Anwohner oder solche ohne Auto haben jetzt ein echtes Problem.

Das Damoklesschwert hing schon länger über dem kleinen Edeka in Duisburg-Rahm. Der Supermarkt verkürzte bereits vor Wochen seine Öffnungszeiten drastisch auf 15 Uhr. Jetzt ist klar: Am Samstag (28. September) können die Kunden ein letztes Mal hier einkaufen. Was für traurige Nachrichten!

Es gab Probleme vor Ort

Obwohl die Betreiberfamilie Tonscheidt betont, wie sehr ihnen der Markt Am Rahmer Bach am Herzen liege, mussten sie diesen schweren Schritt gehen. Andrea Tonscheidt erklärt gegenüber der „WAZ“: „Eines ist uns ganz wichtig: Wir gehen nicht aus Rahm weg, weil wir das Neubaugebiet am Rahmerbuschfeld nicht mitgestalten können, sondern wegen des Marktzustands.“ Der Supermarkt in Duisburg ist anscheinend in keinem guten Bauzustand.

Zudem hat die Familie einen anderen Edeka-Markt übernommen. Aktuell arbeitet die Belegschaft parallel in beiden Filialen. Das ist kein Zustand, der lange aufrechterhalten werden kann.

Zudem hat die Familie einen anderen Edeka-Markt übernommen. Aktuell arbeitet die Belegschaft parallel in beiden Filialen. Das ist kein Zustand, der lange aufrechterhalten werden kann.