In Duisburg sind Anwohner durch einen lauten Knall in der Nacht ausgeschreckt worden.

Duisburg: Anwohner hören lauten Knall in der Nacht – und machen schockierende Entdeckung

Duisburg. Mitten in der Nacht machte es in Duisburg am Wochenende plötzlich „Bum“.

Ein lauter Knall riss Anwohner der Prinzenstraße in Duisburg in der Nacht zu Sonntag gegen 2.40 Uhr aus dem Schlaf.

Duisburg: Anwohner schauen aus dem Fenster und sehen brennenden Opel

Als sie aus dem Fenster schauten, sahen sie einen brennenden Opel.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand.

-----------------

Weitere News aus Duisburg:

Duisburg will jetzt auch in Hotspot-Vierteln impfen – hat dabei aber ein Problem

Duisburg: Stadt gibt jetzt diesen Schritt bekannt – doch die Bürger meckern

Duisburg: Stadt will Plan am Innenhafen umsetzen – Anwohner hat eine Sorge

-----------------

Alles deutet auf Brandstiftung hin

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten nach derzeitigem Stand auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin.

+++ Duisburg: Post beliefert Straße wegen Corona nicht! Anwohner stinksauer: „Kenne keinen, der hier krank wurde“ +++

Ein Sachverständiger wurde informiert und wird das sichergestellte Fahrzeug nochmal genau unter die Lupe nehmen.

-----------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

----------------

Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Das Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeugen, die etwas zu dem Vorfall beobachtet haben.

+++ Duisburg bei Netflix: DIESER Film zeigt, wie brutal die Stadt sein kann +++

Wenn du etwas mitbekommen hast, kannst du sich unter 0203-2800 an die Polizei Duisburg wenden. (ms)