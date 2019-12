Duisburg: Polizist (55) soll seine Tochter jahrelang vergewaltigt haben – HIER wird er nun festgenommen

Ein pensionierter Polizist aus Duisburg soll über Jahre hinweg seine eigene Tochter sexuell missbraucht und vergewaltigt haben.

Die spanische Polizei hat den 55-Jährigen am Dienstag in Calpe (Region Alicante) an der Ostküste Spaniens verhaftet. Das Amtsgericht Duisburg hatte einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, teilte die Polizei in der Ruhrgebietsstadt mit.

Der Vorwurf: Der Vater soll sich an seiner inzwischen 33 Jahre alte Tochter im Kindes- und Jugendalter vergangen haben. Zuletzt soll er sie vergewaltigt haben, als sie 15 Jahre alt war. 2012 ging der Polizist in Ruhestand.

Duisburg: Polizist soll Tochter missbraucht haben – Hinweise zum Kinderporno-Ring aus Bergisch Gladbach

Das Opfer hatte ihn nun bei der Polizei Duisburg wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung angezeigt. Und es wurde eine Verbindung zu einem anderen Kriminalfall aus NRW aufgetan.

In Bergisch Gladbach hat die Polizei erst vor einigen Wochen einen Kinderporno-Ring hochgenommen. Nach und nach wurden schreckliche Details offenbart und Verdächtige in ganz Deutschland festgenommen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>

Vater wohl nicht im Kinderporno-Ring involviert

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln ergaben sich Hinweise, dass einer der Beschuldigten möglicherweise auch sexuelle Handlungen an der heute 33-Jährigen Tochter des Duisburgers vorgenommen hat. Diese Hinweise haben sich bislang nicht bestätigt.

Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass der 55-jährige pensionierte Polizist in den Kinderporno-Ring verwickelt ist. Die Ermittlungen dauern an. (jg)