Duisburg: Polizei hält jungen Golf-Fahrer (18) an – was sie in seinem Wagen finden, schockiert die Beamten

Duisburg. Die Entdeckung werden die Polizisten in Duisburg so schnell nicht vergessen. Sie hielten in der Nacht zum Dienstag einen jungen Golf-Fahrer an und kontrollierten ihn daraufhin. Plötzlich waren die Beamten schockiert.

Was fanden sie in seinem Auto?

Duisburg: Polizei macht schockierende Entdeckung bei jungem Golf-Fahrer

Die Beamten stellten bei ihrer Kontrolle um 1.30 Uhr auf der Wanheimer Straße in Duisburg einen Verstoß nach dem anderen fest: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss, falsche Kennzeichen, einer Machete, eine Schreckschusswaffe sowie einige Gramm Marihuana. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Polizeimeldung mit.

Dabei erklärte der 18-jährige Golf-Fahrer, dass er den Wagen von einem Freund geliehen habe, dessen Namen er nicht kenne.

Polizei Duisburg schreibt mehrere Anzeigen

All die Verstöße brachten die Polizisten schließlich dazu, den Moerser zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt auf die Polizeiwache mitzunehmen. Auf ihn kommen nun eine ganze Reihe an Anzeigen zu. (nk)