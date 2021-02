Duisburg: Polizei warnt eindringlich vor DIESEM Impfbrief

Duisburg. Die Polizei in Duisburg warnt vor einer neuen Impfzentrum-Betrugsmasche!

In Duisburg hat sich ein Mann als Briefträger ausgegeben und versucht, eine 95-Jährige übers Ohr zu hauen.

Miese Betrugsmasche in Duisburg aufgeflogen

Der Mann war laut Polizei mit einem gelben Poloshirt und „Deutscher Post“-Aufschrift bekleidet und behauptete, dass er einen Brief vom Impfzentrum als Einschreiben mit Nachnahmegebühr für die Seniorin habe.

Sie müsse allerdings die fälligen 1,90 Euro mit EC-Karte sofort bei ihm begleichen. Die 95-Jährige bezahlte, da sie um ihren online gebuchten Impftermin bangte.

------------------------------------

Kurz darauf wurde sie allerdings skeptisch. Denn in dem Brief war kein Schreiben an sie persönlich gerichtet, er beinhaltete lediglich allgemeine Informationen zum Impfzentrum. Sie erkundigte sich bei ihrer Bank.

Die Polizei Duisburg warnt vor solchen Briefen. Foto: Polizei Duisburg

Bank teilte ihr deutlich höhere vorgemerkte Abbuchung mit

Dort sagte man ihr, dass anstatt der angeblichen Gebühr von 1,90 Euro ein Betrag von 1900 Euro zur Abbuchung vorgemerkt war.

---------------------------

---------------------------

Diese konnten dann noch rechtzeitig zurückgebucht werden.

Die Polizei Duisburg betont, dass das Impfzentrum keine Briefe verschickt, die mit Nachnahme bezahlt werden müssen. (fb)