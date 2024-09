Duisburg: Polizei findet schwerverletzte Frau in Wohnung – Beamte tappen im Dunkeln

Häuslicher Übergriff in Duisburg! Am Montagmorgen (2. September) soll es in einer Wohnung in Beeck zu einem Angriff gekommen sein. Eine Frau wurde von der Polizei schwer verletzt in ihren vier Wänden gefunden – von dem Täter keine Spur.

Die Polizei Duisburg hat sofort eine Mordkommission eingerichtet und mit der Fahndung begonnen – mit Erfolg. Doch sind noch immer viele Fragen offen.

Duisburgerin in eigener Wohnung angegriffen

Gegen 7.40 Uhr ging ein Anruf bei der Duisburger Polizei über einen körperlichen Angriff in einer Wohnung an der Weststraße ein. Dort fanden die Beamten beim Eintreffen eine schwerverletzte Frau vor – offenbar war sie die Mieterin. Ein Mann soll sie in ihrer Wohnung attackiert haben und sei dann geflüchtet.

Die Polizei Duisburg hatte sofort gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingerichtet und mit der Fahndung nach dem Täter begonnen. In der Umgebung der Wohnung konnten sie noch einen Tatverdächtigen dingfest machen.

Duisburg: Frau außer Lebensgefahr

Der Tatverdächtige wurde vorerst festgenommen und soll am Dienstag (3. September) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn liegt der Verdacht der versuchten Tötung vor.

Währenddessen befindet sich die verletzte Frau noch im Krankenhaus, wohin sie der Rettungsdienst noch am Montagmorgen gebracht hatte. Zwischenzeitig sah es nicht gut aus um sie, sie schwebte in Lebensgefahr. Nun soll sich ihr Zustand stabilisiert haben.

Stand jetzt dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei kann bisher nichts zum Hintergrund der Tat vermelden. Weder in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen, noch was die Auseinandersetzung ausgelöst haben könnte, sind bekannte Informationen.